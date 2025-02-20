CANLI | İstanbul Sibirya’yı aratmayacak! MGM’den 20 ile sarı uyarı: Kar fırtınası şiddetleniyor!

UZMAN UYARDI: KAR YOĞUNLAŞACAK

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında İstanbul ve çevresindeki hava durumu hakkında kritik uyarılarda bulundu. Özdemir, yaklaşan olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini ve özellikle deniz ulaşımında zorluklar yaşanabileceğini belirtti.

Rüzgarın Etkisi Artacak, Kar Yoğunlaşacak

Özdemir, "Hava, deniz ve kara ulaşımı maalesef aksayacak. Kuvvetli rüzgar da alıyoruz. Deniz etkisinin ne kadar süreceği kestirilemez, farklı yerlere farklı yoğunlukta kar bırakabilir." diyerek hava koşullarının beklenenden daha şiddetli olabileceğine dikkat çekti. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, kar yağışının yoğunlaşacağı ve buzlanma riskinin artacağı ifade edildi.

İstanbul'da bu hafta sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Özdemir, "Karlı günler devam edecek. Şartlar ağırlaşacak. Bugünden itibaren hava sertleşmeye başlayacak çünkü sıcaklıklar düşüyor. Cuma ve Cumartesi daha da fazla düşecek." dedi.

Ülke Genelinde Kar Yağışı Etkili Olacak

Özdemir, yalnızca İstanbul değil tüm Karadeniz sahilleri, yüksek kesimler, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kar yağışının etkili olacağını belirtti. "Bütün Karadeniz sahilleri, yüksek kesimler, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak." dedi.