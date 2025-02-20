CANLI | İstanbul Sibirya’yı aratmayacak! MGM’den 20 ile sarı uyarı: Kar fırtınası şiddetleniyor!

İstanbul, kışın en sert günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar gerçek oldu ve megakent yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. İstanbul'un birçok bölgesinde kar fırtınasıyla birlikte görüş mesafesi düşerken yollar adeta buz pistine döndü. Bugün birçok şehirde kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji yetkilileri Cuma ve Cumartesi günleri tipi şeklinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Özellikle hafta sonu boyunca fırtına ve kar yağışının birleşmesiyle görüş mesafesi düşecek.
İşte 20 Şubat Perşembe saat saat hava durumu raporu...
İstanbul’da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, trafiği önemli ölçüde etkiledi. Çoğu sürücünün araçlarını kullanmaktan kaçınması, yolların alışılmışın aksine boş kalmasına sebep oldu.
Trafik Yoğunluğu Yüzde 30'a Düştü
Kar yağışının başlamasıyla birlikte İstanbul’un ana arterlerinden D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik akışı oldukça rahat seyretti. Sabaha karşı yapılan ölçümlere göre, şehirdeki genel trafik yoğunluğu yüzde 30 civarında kaldı. Bu durum, kar yağışının ve meteorolojik uyarıların sürücülerin dikkatli olmasına ve çoğunun özel araçlarını kullanmaktan kaçınmasına bağlı olarak ortaya çıktı.
Trafik yetkilileri, kar yağışının etkisinin devam edeceğini ve sürücülere tedbirli olmaları gerektiği uyarısını yaptı.
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında İstanbul ve çevresindeki hava durumu hakkında kritik uyarılarda bulundu. Özdemir, yaklaşan olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini ve özellikle deniz ulaşımında zorluklar yaşanabileceğini belirtti.
Rüzgarın Etkisi Artacak, Kar Yoğunlaşacak
Özdemir, "Hava, deniz ve kara ulaşımı maalesef aksayacak. Kuvvetli rüzgar da alıyoruz. Deniz etkisinin ne kadar süreceği kestirilemez, farklı yerlere farklı yoğunlukta kar bırakabilir." diyerek hava koşullarının beklenenden daha şiddetli olabileceğine dikkat çekti. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, kar yağışının yoğunlaşacağı ve buzlanma riskinin artacağı ifade edildi.
İstanbul'da bu hafta sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Özdemir, "Karlı günler devam edecek. Şartlar ağırlaşacak. Bugünden itibaren hava sertleşmeye başlayacak çünkü sıcaklıklar düşüyor. Cuma ve Cumartesi daha da fazla düşecek." dedi.
Ülke Genelinde Kar Yağışı Etkili Olacak
Özdemir, yalnızca İstanbul değil tüm Karadeniz sahilleri, yüksek kesimler, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kar yağışının etkili olacağını belirtti. "Bütün Karadeniz sahilleri, yüksek kesimler, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak." dedi.
Türkiye, kışın en zorlu günlerinden birine hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), doğu ve kuzeydoğu illerinde etkisini artıran soğuk hava dalgası nedeniyle 20 kent için "sarı kodlu" uyarı yayımladı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
20 İlde Alarm: Hangi Bölgeler Risk Altında?
Sarı kodlu uyarı listesinde İstanbul’dan Hakkari’ye, Rize’den Van’a kadar geniş bir bölge yer alıyor. MGM’ye göre, kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmurun etkili olması beklenen iller şunlar:
🔹 Ağrı
🔹 Artvin
🔹 Bingöl
🔹 Bitlis
🔹 Diyarbakır
🔹 Elazığ
🔹 Giresun
🔹 Hakkari
🔹 İstanbul
🔹 Kars
🔹 Muş
🔹 Ordu
🔹 Rize
🔹 Siirt
🔹 Trabzon
🔹 Van
🔹 Batman
🔹 Şırnak
🔹 Ardahan
🔹 Iğdır
Türkiye kışın en sert günlerinden birine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve buzlanma etkili olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli kar yağışı beklenirken, iç kesimlerde don ve çığ riski öne çıkıyor.
Meteoroloji yetkilileri, Marmara’nın doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun doğusunda etkili olacak kar yağışının bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirebileceğini belirtti. İstanbul’da dün başlayan kar yağışı, bugün de devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın aksaması beklenirken, köprü ve viyadüklerde buzlanma riski artıyor.
Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın da etkisiyle kar yağışının tipi şeklinde olması ve görüş mesafesini düşürmesi bekleniyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20-30 cm’ye ulaşabileceği ifade edilirken, özellikle Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi sahil kentlerinde ulaşımın olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.
Meteoroloji, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının kuvvetli olacağını bildirdi. Sürücülere özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarı yapılırken, tarımsal üretim yapan vatandaşların da don riskine karşı önlem alması gerektiği vurgulandı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşeceği belirtilirken, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da gece sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği öngörülüyor. Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Erzurum, Sivas ve Van gibi illerde, sabah saatlerinde yolların cam gibi buzlanabileceği belirtiliyor.
Çığ Tehlikesine Dikkat!
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Bölgede kar kalınlığının giderek artması ve rüzgarın etkisiyle çığ tehlikesinin büyüdüğü belirtilirken, yetkililer özellikle dağlık ve eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Artvin, Rize, Erzurum, Ağrı, Hakkâri ve Bitlis çevresinde çığ tehlikesinin yüksek olduğu vurgulanırken, vatandaşların riskli bölgelerden uzak durması gerektiği hatırlatıldı.
Meteoroloji’nin bir diğer kritik uyarısı ise kuvvetli rüzgar üzerine oldu. Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, zaman zaman 40-60 km/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
Özellikle Ege kıyılarında çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi.
Yetkililerden Hayati Uyarılar
❄ Özel araçlar yerine toplu taşıma tercih edilmeli.
❄ Kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmamalı.
❄ Buzlanmaya karşı özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunmalı.
❄ Çığ tehlikesi olan bölgelerde tedbirsiz hareket edilmemeli.
❄ Hava durumu güncellemeleri takip edilmeli.
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre birçok bölgede kar yağışı ve kuvvetli rüzgarlar beklenirken, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapıldı.
İşte bölge bölge hava durumu detayları:
Marmara: İstanbul ve Çevresinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kar yağışı etkisini gösterecek. Bu illerde beklenen yağışların kuvvetli olması nedeniyle sürücülere ve yayalara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
Ege: Soğuk ve Rüzgarlı Hava Hakim
Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Kıyı kesimlerde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor. İzmir ve Muğla’da hava nispeten daha ılıman olsa da, Afyonkarahisar ve çevresinde sıcaklıklar sıfırın altına düşebilir.
Akdeniz: Yağışlar Kıyıda
Yağmur, İç Kesimlerde Kar Şeklinde Akdeniz’in doğusunda sabah saatlerinde aralıklı yağış bekleniyor. Adana ve Mersin gibi kıyı illerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olurken iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İç bölgelerde rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir alınması öneriliyor.
İç Anadolu: Soğuk Hava ve Hafif Kar Yağışı
Bölgede yoğun bulutlanma devam ederken, özellikle Kayseri ve Ankara’nın doğu ilçelerinde hafif kar yağışı görülecek. İç Anadolu genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor. Rüzgar, bölgenin güney kesimlerinde kuvvetli eserek sıcaklık hissini daha da düşürebilir.
Batı Karadeniz: Kastamonu ve Sinop’ta Kar Yağışı Güçleniyor
Batı Karadeniz'de çok bulutlu hava ile birlikte bölge genelinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinde yağışların kuvvetli olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Bolu ve Zonguldak’ta da gün boyunca aralıklı kar yağışı etkili olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz: Sahil Kesimlerinde Kuvvetli Yağış
Orta ve Doğu Karadeniz'de aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Rize, Trabzon ve Samsun gibi kıyı illerinde kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği için sürücüler dikkatli olmalı. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dağlık bölgelerde yaşayanlar için uyarılar yapıldı.
Doğu Anadolu: Kar ve Çığ Tehlikesi Kapıda
Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Erzurum, Ağrı ve Van’da kuvvetli kar yağışı beklenirken, bölgenin doğusundaki eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Don olaylarının şiddetlenmesiyle gece saatlerinde sıcaklıklar -5 dereceye kadar düşebilir.
Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır ve Mardin’de Kuvvetli Yağışlar
Güneydoğu Anadolu’da bulutlu ve yağışlı hava hakim. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Güney kesimlerde yağmur etkili olurken, kuzey ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Yağışlarla birlikte yer yer sel ve su baskınlarına karşı önlem alınması gerekiyor.