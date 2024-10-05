İsrail Lübnan'da saldırılara devam ediyor.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün İran'da Hizbullah eski lideri Hasan Nasrallah için düzenlenen törende yaptığı konuşmanın ardından Lübnan'a yönelik saldırıları artıran İsrail, Lübnan'ın Trablusşam kentinde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah'ı öldürdü.
İsrail ordusu, 1 Ekim'de İran'ın yaptığı saldırıda askeri üslerde hasar oluştuğunu kabul ederken, uçakların zarar görmediğini iddia etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyondan yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısında Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü ve İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'nün zarar gördüğünü kabul etti.
İran'ın saldırısının üslerin "saldırı kabiliyetini etkilemediğini" belirten Hagari, "Zarar gören herhangi bir uçak yok." ifadelerini kullandı.
Hagari, İsrail'in 3 Ekim Perşembe akşamı yaptığı saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'i hedef aldığı konusunda açıklama yapmayarak, "Hizbullah'ın istihbarat karargahına saldırı düzenlendiğini ve şu anda saldırının sonuçlarının doğrulanmakta olduğunu" bildirdi.
İsrail'in hava saldırılarının sürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde 3 Ekim akşamı arka arkaya şiddetli patlamalar meydana gelmiş, İsrail, saldırının hedefinin Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin olduğunu iddia etmişti.
Saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu ileri sürülse de Safiyuddin’in akıbeti belirsizliğini koruyor.
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi. Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.
Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik karadan işgal saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana 25 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Hizbullah tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun en az 25 subay ve askerinin yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, İsrail'in, kayıplarının bir kısmını itiraf ettiği belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde halkından sakladığı şeyler ortaya çıkacak" ifadesi kullanıldı.
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi.
Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.
Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.
İsrail ordusu, saldırının gerçekleştiğine dair henüz açıklama yapmadı.
İSRAİL’İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1411 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidinde bulundu ve ülkesinin buna "hakkı" olduğunu ileri sürdü.
Netanyahu, yaptığı televizyon konuşmasında İsrail'in İran'ın misilleme amaçlı füze saldırısına karşılık vereceğini bir kez daha ifade etti.
İran'ın "tarihin en büyük balistik füze saldırısında İsrail topraklarına yüzlerce füze ateşlediğini" söyleyen Netanyahu, bu saldırılara yanıt verme tehdidinde bulunarak, "Kendisini savunmak ve bu saldırılara karşılık vermek İsrail'in görevi ve hakkıdır, bunu yapacağız." diye konuştu.
İran'ın misilleme saldırısının ardından Netanyahu ve İsrail'in askeri ve siyasi liderleri herhangi bir tarih belirlemeden Tahran'a "büyük bir askeri tepki" tehdidinde bulunurken, bazı İsrailli yetkililer İran'ın nükleer ve petrol tesislerine saldırı çağrısında bulunuyor.
İsrail resmi televizyonu KAN bugün, Netanyahu hükümetinin "İran'a güçlü ve büyük bir saldırı başlatmaya karar verdiğini" duyurmuştu.
İran'a yanıt verme hazırlıklarının "Washington ile koordineli olarak yapıldığı" aktarılmıştı.
İSRAİL İRAN'I BU GECE VURACAK
Öte yandan İsrail-İngiliz ve ABD medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi İran'ı bu gece vuracak.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin öldüğünü, 127 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın komutanlarından Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki bir Filistinli mülteci kampına düzenlediği saldırıda üç aile üyesiyle birlikte öldürüldü. Kassam Tugayları komutanlarından Said Atallah'ın vurulan evini A Haber görüntüledi.
İsrail, ülkenin kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde bir İHA'nın düşürüldüğünü, Hayfa kentine ise bir roketin isabet ettiğini duyurdu.
İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan'dan gönderilen bir İHA'nın ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinin batısında yer alan Adamit yerleşim yeri yakınında hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.
Hayfa Körfezi ve Kermel bölgesinde uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan topraklarından iki roketin ateşlendiğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, roketlerden birinin hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğü, diğerinin ise açık bir alana düştüğü kaydedildi.
İsrail'de halkın moralinin yüksek tutulması ve güvenlik gerekçeleriyle saldırılardaki can kaybı ve maddi hasara ilişkin medyada bilgi paylaşımını sansürleyen sıkı askeri tedbirler uygulanıyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'le bir araya geldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, dün İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'u ziyaret eden Erakçi, bugün beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
Şam'da Suriyeli mevkidaşı Bessam Sabbah ve Başbakan Muhammed Gazi el-Celali ile görüşen Erakçi, Devlet Başkanı Esed tarafından da kabul edildi.
Görüşmelerde iki ülke yetkililerinin çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulundukları belirtildi.
Erakçi'nin Esed ile görüşmesinde de iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkiler ve bölgedeki mevcut durumun ele alındığı bildirildi.
Suriye rejiminin haber ajansı SANA'ya göre de görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmanın ve Lübnan'a siyasi destek ve halka yardım sağlamanın yolları istişare edildi.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, dün İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.
ABD, Lübnan'daki ve bölgedeki "çatışmalardan" etkilenenler için yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki ve bölgedeki "çatışmalardan" etkilenenlere yardım sağlayacaklarını bildirdi.
Blinken, yaklaşık 157 milyon dolarlık insani yardımın, Lübnan içinde yerinden edilen kişilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.
Bu yardımın Suriye'ye kaçanlara da destek olacağını ifade eden Blinken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) bu yardımın 11,5 milyon dolarlık kısmını halihazırda yaptığını belirtti.
Bakan Blinken, bu yardımın USAID ve Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu aracılığıyla yapılacağını kaydetti.
Blinken, ABD'nin, Lübnan'da ve bölge genelinde savunmasız durumda olanlara yardım etmeye kararlı olduğunu belirterek, diğer bağışçıları da insani ihtiyaçlara katkıda bulunmaları için kendilerine katılmaya çağırdı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan’da saldırdıkları ve sivilleri katlettikleri hastane kompleksinin içindeki camide Hizbullah komuta merkezi bulunduğunu iddia etti.
İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Bint Cebeli'de Şehit Salah Gandur Hastanesi yerleşkesi içinde bulunan bir caminin komuta merkezindeki Hizbullah militanlarını vurduğunu bildirdi.
Gazze’de defalarca hastaneleri ve sivillerin sığındığı okulları bombalayan ve Hamas karargahı olduğunu iddia ederek kendini aklamaya çalışan İsrail, Lübnan’da da aynı yalana başvurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki bir Filistinli mülteci kampına düzenlediği saldırıda üç aile üyesiyle birlikte öldürüldü. İsrail saldırı hakkında açıklama yapmadı.