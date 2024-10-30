HİZBULLAH LİDERİ İLK KEZ KONUŞTU

Hizbullah'ın yeni lideri Nasim Kasım Nasrallah'ın halefi olduktan sonra ilk kez konuştu. Kasım yaptığı konuşmada "Çok fazla cesaret göstermemiz gerekiyor ama zaferin bizim olacağından eminiz." dedi. Hizbullah'ın İsrail ile savaşmaya devam edeceğini söyleyen Kasım, "İsrail insanlığın yüz karası" dedi. Naim Kasım'ın konuşması şu şekilde:

"DİRENİŞİN BAYRAĞI YÜKSELİYOR"

"Hizbullah'ın genel kadrosunun hepsi mücahitlerden oluşuyor. Beni bu ağır göreve seçtikleri için teşekkür ediyorum. Bu bana güvendiklerinin kanıtıdır. Direnişin bayrağı yükseliyor. Bu emanettir. Rehberimiz Nasrallah'ın rehberi aynen devam edecek. Savaşın gereklerini yapacağız. Bu aşamanın gereklerini yerine getireceğiz.

Gazze'yi desteklemeye devam edeceğiz. Bizim direnişimiz işgalcilere karşı çarpışmakla başladı. İsrail 75 yıldır Filistinlileri öldürüyor, kutsal değerlerimize saldırıyorlar, katliamlar yapıyorlar.

Netanyahu 'Lübnan'ı siyonistlere açacağız' dedi. ABD ve İsrail'in proje oyunlarına direnişimiz sürecek. Bizim bunların karşısında durmamız farzdır. Vahşi bir grupla karşı karşıyayız. Bu savaş çağrı cihazları ile başladı. Biz defalarca kez 'savaş istemiyoruz' dedik. Ama eğer bize savaş açılırsa bütün gücümüzle ve bütün varlığımızla karşı dururuz ve inşallah zafere ulaşacağız. Biz İsrail ve Amerika bizi yönetmesin diye, Filistin'i özgürleştirmek için savaşıyoruz. İran'a gelince o bizi destekliyor ve bizden bir şey istemiyor."