İran, Lübnan ve İsrail arasında gerilim devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kahire'nin ateşkes teklifini reddetmesinin ardından CIA harekete geçmişti. CIA Direktörü William Burns'ün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bilinirken İsrail basınından bir haber daha geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları Brett McGurk ve Amos Hochstein'ın bugün İsrail'e giderek Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında olası bir ateşkesi görüşecekleri bildirildi.
Hizbullah'ın yeni lideri Nasim Kasım Nasrallah'ın halefi olduktan sonra ilk kez konuştu. Kasım yaptığı konuşmada "Çok fazla cesaret göstermemiz gerekiyor ama zaferin bizim olacağından eminiz." dedi. Hizbullah'ın İsrail ile savaşmaya devam edeceğini söyleyen Kasım, "İsrail insanlığın yüz karası" dedi. Naim Kasım'ın konuşması şu şekilde:
"DİRENİŞİN BAYRAĞI YÜKSELİYOR"
"Hizbullah'ın genel kadrosunun hepsi mücahitlerden oluşuyor. Beni bu ağır göreve seçtikleri için teşekkür ediyorum. Bu bana güvendiklerinin kanıtıdır. Direnişin bayrağı yükseliyor. Bu emanettir. Rehberimiz Nasrallah'ın rehberi aynen devam edecek. Savaşın gereklerini yapacağız. Bu aşamanın gereklerini yerine getireceğiz.
Gazze'yi desteklemeye devam edeceğiz. Bizim direnişimiz işgalcilere karşı çarpışmakla başladı. İsrail 75 yıldır Filistinlileri öldürüyor, kutsal değerlerimize saldırıyorlar, katliamlar yapıyorlar.
Netanyahu 'Lübnan'ı siyonistlere açacağız' dedi. ABD ve İsrail'in proje oyunlarına direnişimiz sürecek. Bizim bunların karşısında durmamız farzdır. Vahşi bir grupla karşı karşıyayız. Bu savaş çağrı cihazları ile başladı. Biz defalarca kez 'savaş istemiyoruz' dedik. Ama eğer bize savaş açılırsa bütün gücümüzle ve bütün varlığımızla karşı dururuz ve inşallah zafere ulaşacağız. Biz İsrail ve Amerika bizi yönetmesin diye, Filistin'i özgürleştirmek için savaşıyoruz. İran'a gelince o bizi destekliyor ve bizden bir şey istemiyor."
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı iki alana düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın batısında yer alan Selatın Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alanı vurdu.
Saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de bir sağlık kliniğinin çevresini hedef aldı.
Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
İsrail ordusu 5 Ekim'den bu yana Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyini yoğun saldırı ve kuşatma altıda tutuyor.
Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi amaçlayan İsrail, sık sık sivillerin toplandığı alanları hedef alıyor.
İsrail’in 25 Ekim’i 26 Ekim’e bağlayan gece İran’a düzenlediği saldırın ardından İran’da meydana gelen hasarın uydu görüntüleri ortaya çıktı. Washington Post’un analiz ettiği uydu görüntüleri, iki hava savunma tesisinde ve füze üretimiyle bağlantılı en az üç tesiste hasar olduğunu ortaya çıkardı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Belediyesi, İsrail'in işgal, abluka ve yoğun saldırıları nedeniyle insani krizin her geçen gün derinleştiği kenti "felaket bölgesi" ilan ederek acil yardım çağrısında bulundu.
Beyt Lahiya Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin, soykırım niteliğindeki saldırılar ve abluka nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Beyt Lahiya'nın yiyecek, su, hastane, ambulans, sivil savunma, doktor, belediye hizmetleri ve iletişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bu nedenlerden dolayı Beyt Lahiya'yı felaket bölgesi ilan ediyor, katliam ve soykırıma maruz kalan kentte kurtarılabileceklerin acilen kurtarılması için yardım çağrısında bulunuyoruz.
The Times of Israel'e konuşan bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları Brett McGurk ve Amos Hochstein'ın bugün İsrail'e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında olası bir ateşkesi görüşeceklerini söyledi.
Yetkili, Walla haber sitesinin ikilinin İsrail'e giderek resmi bir ateşkes teklifi sunacağını ve İsrailli ve Amerikalı yetkililerin birkaç hafta içinde tamamlanabileceğini söylediği anlaşmayı onayladığını söyledi.