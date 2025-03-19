CANLI | Instagram çöktü mü? 19 Mart Youtube, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya erişim sorunu...

19 Mart Çarşamba sabah saatleri itibarıyla Instagram, Whatsapp, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları platformlara erişimde büyük sorunlar yaşadılar. Birçok kullanıcı bu popüler sosyal medya ve video paylaşım platformlarına giriş yapmaya çalışırken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı.
İşte anlık gelişmeler...
Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim sorunlarının nedeninin teknik bir arıza mı yoksa siber bir saldırı mı olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar sosyal medya platformlarında yaşanan bu tür sorunların ardında yatan gerçek nedeni öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor.
Birçok kullanıcı WhatsApp'a erişim sağlarken "bağlantınız kontrol ediliyor" uyarısı aldıklarını rapor etti. Mesajları iletilmeyen kullanıcılar Whatsapp sorununun kaynağını araştırıyor. Kullanıcılar, hem iOS hem de Android cihazlarda benzer sorunlar yaşadıklarını belirtti.
WhatsApp’ı kullanan milyonlarca kişi bazen bu sorunların kısa süreliğine düzeldiğini ancak tekrar ortaya çıktığını belirtiyor.
X platformunda da kullanıcılar akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme işlemlerinde ciddi aksaklıklar yaşadı. Özellikle mobil uygulama üzerinden erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar sürekli hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildirdi. X'in daha önceki günlerde yaşadığı benzer sorunlar bu durumun teknik bir hatadan mı kaynakladığı hakkında soru işaretleri oluşturdu.
YouTube kullanıcıları ise platforma erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunları yaşadıklarını bildirdi. Videoların yüklenmemesi ve canlı yayınların kesintiye uğraması gibi problemlerle karşılaşan kullanıcılar, YouTube'un tamamen erişilemez hale geldiğini ifade etti. Bu erişim sorunları YouTube'da içerik izleme deneyimini olumsuz etkiledi.
Instagram kullanıcıları profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlevlerde ciddi aksamalar yaşadıklarını belirtti. Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını dile getirdi. Bu erişim sorunları Instagram'ın normal işleyişini zorlaştırırken kullanıcılar sosyal medyada bu konuda şikayetlerini dile getirdi.