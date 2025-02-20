CANLI | Hamas 4 İsrailli rehinenin naaşını teslim etti: Onları Netanyahu ve Nazi ordusu öldürdü
Hamas İsrailli 4 rehinenin naaşını teslim etti. Cenazelerin teslim edildiği alanda Hamas'ın "Onları Netanyahu ve Nazi ordusu öldürdü" yazılı pankartı dikkat çekti. İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, naaşlarını teslim edilen esirlerin tamamının, "gözaltı merkezlerinin İsrail tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybeden kişiler" olduğunu açıkladı.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 08:53Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 12:42
Hamas İsrailli 4 kişinin cesetlerini teslim ediyor. "Oded Lifshitz" isimli İsrailli ile "Bibas" ailesine mensup 3 kişiye ait naaşlar teslim edildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, naaşlarını teslim edilecek esirlerin tamamının, "gözaltı merkezlerinin İsrail tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybeden kişiler" olduğunu açıkladı.
AHaber CANLI YAYIN
Hamas İsrailli 4 kişinin cesetlerini teslim ediyor, AA
CANLI ANLATIM
10:59 20 Şubat 2025
"ONLARI NETANYAHU VE NAZİ ORDUSU ÖLDÜRDÜ"
Kassam Tugayları, Han Yunus'ta cenaze teslim töreninin gerçekleştiği platforma esirlerin İsrail tarafından öldürüldüğünü vurgulayan "Onları savaş suçlusu Netanyahu ve Nazi Ordusu öldürdü." yazılı bir pankart astı.
10:43 20 Şubat 2025
KASSAM TUGAYLARI CENAZELERİ TESLİM EDİYOR
Dört İsraillinin cenazelerinin teslim töreni başladı.
10:11 20 Şubat 2025
HAMAS'TAN AÇIKLAMA: ESİRLERİ LİDERİNİZ ÖLDÜRDÜ
Hamas'tan dört rehinenin naaşının teslim edilmesine ilişkin açıklama geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada "Bibas ve Lifshitz ailelerine, oğullarınızın sağ salim dönmesini tercih ederdik ancak liderleriniz onları ve onlarla birlikte gelen 17.881 Filistinli çocuğu öldürmeyi tercih etti." ifadelerine yer verildi.
10:03 20 Şubat 2025
CUMARTESİ SON TAKAS
İsrail Salı günü altı canlı rehinenin Cumartesi günü serbest bırakılacağını doğruladı . Açıklama, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ilk aşamasına dahil olan altısı hayatta olan 14 rehinenin tamamını iade edeceğini duyurmasının hemen ardından geldi. İlk aşama tamamlandıktan sonra 59 rehine Hamas esaretinde kalacak, bunlardan 28'inin öldüğü tahmin ediliyor.
09:51 20 Şubat 2025
KIZILHAÇ YOLA ÇIKTI
Kızılhaç ekipleri onları teslim alarak buluşma noktasına doğru yola çıktığı bildirildi.
08:39 20 Şubat 2025
EBU UBEYDE: HEPSİNİ SİYONİST İŞGAL UÇAKLARI VURDU
Ebu Ubeyde, naaşı teslim edilecek olan İsrailli rehinelerin hepsinin İsrail bombardımanında öldüğünü söyledi ve "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." ifadelerini kullandı.