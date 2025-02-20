HAMAS'TAN AÇIKLAMA: ESİRLERİ LİDERİNİZ ÖLDÜRDÜ

Hamas'tan dört rehinenin naaşının teslim edilmesine ilişkin açıklama geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada "Bibas ve Lifshitz ailelerine, oğullarınızın sağ salim dönmesini tercih ederdik ancak liderleriniz onları ve onlarla birlikte gelen 17.881 Filistinli çocuğu öldürmeyi tercih etti." ifadelerine yer verildi.