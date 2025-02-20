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CANLI | Hamas 4 İsrailli rehinenin naaşını teslim ediyor

Hamas İsrailli 4 kişinin naaşını teslim ediyor. "Oded Lifshitz" isimli İsrailli ile "Bibas" ailesine mensup 3 kişiye ait naaşlar teslim ediliyor.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 08:53 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 09:54
CANLI | Hamas 4 İsrailli rehinenin naaşını teslim ediyor

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    Hamas İsrailli 4 kişinin cesetlerini teslim ediyor. "Oded Lifshitz" isimli İsrailli ile "Bibas" ailesine mensup 3 kişiye ait naaşlar teslim ediliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, naaşlarını teslim edilecek esirlerin tamamının, "gözaltı merkezlerinin İsrail tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybeden kişiler" olduğunu açıkladı.

    Hamas İsrailli 4 kişinin cesetlerini teslim ediyor, AAHamas İsrailli 4 kişinin cesetlerini teslim ediyor, AA

    CANLI ANLATIM
    09:51 20 Şubat 2025
    KIZILHAÇ YOLA ÇIKTI
    Kızılhaç ekipleri onları teslim alarak buluşma noktasına doğru yola çıktığı bildirildi.
    08:39 20 Şubat 2025
    EBU UBEYDE: HEPSİNİ SİYONİST İŞGAL UÇAKLARI VURDU

    Ebu Ubeyde, naaşı teslim edilecek olan İsrailli rehinelerin hepsinin İsrail bombardımanında öldüğünü söyledi ve "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." ifadelerini kullandı.

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