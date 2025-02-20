Hamas İsrailli 4 kişinin cesetlerini teslim ediyor. "Oded Lifshitz" isimli İsrailli ile "Bibas" ailesine mensup 3 kişiye ait naaşlar teslim ediliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, naaşlarını teslim edilecek esirlerin tamamının, "gözaltı merkezlerinin İsrail tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybeden kişiler" olduğunu açıkladı.

Hamas İsrailli 4 kişinin cesetlerini teslim ediyor, AA

CANLI ANLATIM 09:51 20 Şubat 2025 KIZILHAÇ YOLA ÇIKTI Kızılhaç ekipleri onları teslim alarak buluşma noktasına doğru yola çıktığı bildirildi. 08:39 20 Şubat 2025 EBU UBEYDE: HEPSİNİ SİYONİST İŞGAL UÇAKLARI VURDU Ebu Ubeyde, naaşı teslim edilecek olan İsrailli rehinelerin hepsinin İsrail bombardımanında öldüğünü söyledi ve "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." ifadelerini kullandı.