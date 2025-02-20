Hamas İsrailli 4 kişinin cesetlerini teslim ediyor. "Oded Lifshitz" isimli İsrailli ile "Bibas" ailesine mensup 3 kişiye ait naaşlar teslim ediliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, naaşlarını teslim edilecek esirlerin tamamının, "gözaltı merkezlerinin İsrail tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybeden kişiler" olduğunu açıkladı.
CANLI ANLATIM
09:51 20 Şubat 2025
KIZILHAÇ YOLA ÇIKTI
Kızılhaç ekipleri onları teslim alarak buluşma noktasına doğru yola çıktığı bildirildi.
08:39 20 Şubat 2025
EBU UBEYDE: HEPSİNİ SİYONİST İŞGAL UÇAKLARI VURDU
Ebu Ubeyde, naaşı teslim edilecek olan İsrailli rehinelerin hepsinin İsrail bombardımanında öldüğünü söyledi ve "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." ifadelerini kullandı.