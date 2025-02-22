Gazze'de Refah ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bugün Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması kapsamında yedinci rehine takası yapılıyor. Kassam Tugayları, 5 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti. Bir rehinenin ise törensiz serbest bırakılacağı bildirildi. Bugün ayrıca, 620 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın bugün serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık İsrail'in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirildi.
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, esir takasının yedinci turunda daha önce 602 olarak belirtilen serbest bırakılacak Filistinli esir sayısı 620 olarak güncellendi.
Bu turda serbest bırakılacaklar arasında müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 151 Filistinli esir bulunuyor.
Bu esirlerin 95'inin Hamas, 40'nın Fetih, 12'sinin İslami Cihad ve 4'ünün Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi olduğu belirtildi.
Söz konusu 151 esirin 43'ünün işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, 11'inin Gazze'ye gideceği belirtilirken 97 Filistinli esirin ise yurt dışına gönderileceği kaydedildi.
Ayrıca Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023 sonrasında alınan Filistinli esirlerden, 24'ü kadın ve çocuklardan oluşan 469 kişinin daha Gazze'de özgürlüğüne kavuşacağı aktarıldı.
Öte yandan Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Şalit anlaşmasıyla serbest kalıp sonra İsrail tarafından yeniden tutuklanan 41 Filistinlinin de esir takasının yedinci turunda serbest kalacağı ifade edildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir takasının yapıldığı platformda silahların namlularını aşağı yönde tutması İsrail toplumuna yönelik sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.
Esir teslim platformuna eski Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın, “Tarihin akışını değiştirebiliriz” sözüyle birlikte fotoğrafı asıldı.
Platformda ayrıca, 2006 yılında İsrail askeri Gilad Şalit'in kaçırıldığı Kerem Ebu Salim Askeri Bölgesi'nin bir görüntüsü ve 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'in fotoğrafı da yer aldı.
Kassam Tugayları, Nusayrat'ta esir değişim noktalarına "Toprak, gerçek sahiplerini tanır" yazılı pankartlar astı. Pankartların yanında, Filistin bayrağına sarılmış bir ağacın köklerini simgeleyen görseller de yer aldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan törende, Gazze'deki tüm silahlı direniş gruplarının katılımıyla Filistin bayrağı göndere çekilerek ülkenin milli marşı okundu.
İsrail'in Maariv gazetesi, Kassam Tugaylarının esir değişim sürecinde İsrail ordusundan ele geçirilen silahları özellikle sergilediğini belirttiği haberinde, "Bu, Hamas'ın İsrail'e karşı psikolojik savaş stratejisinin bir parçası." ifadeleri kullanıldı.
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakılacak hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 3'ünü daha Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.
İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim edildi.
İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim edildi.İsrailli rehine, serbest bırakılmadan önce Hamas savaşçılarının alnından öptü.
İsrailli bir savunma yetkilisi, Kızılhaç araçlarından oluşan bir konvoyun birkaç dakika içinde Hamas'ın Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat kentinde kurduğu rehine teslim noktasına ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Hamas'ın rehineler Omer Şem Tov, Eliya Cohen ve Ömer Venkert'i burada serbest bırakması bekleniyor.
Yetkili, bugün serbest bırakılan altıncı rehine Hişam es-Sayed'in Gazze Şehri'ndeki üçüncü bir noktada Kızılhaç'a teslim edileceğini söyledi.
Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze'deki 6 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etmeye başladı. Esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Esirlerden Tal Shoham'ın İsrail'in yanı sıra Avusturya ve İtalya vatandaşlıklarının da bulunduğu, Etiyopya asıllı İsrailli Avera Mengistu'nun 10 yıldır Gazze Şeridi'nde tutulduğu bildirildi.
İsrail ordusu 2 rehineyi teslim aldığını doğruladı, Tel Aviv'e doğru yolda olduklarını söyledi.
Gazze'de yedinci rehine takası yapılıyor.
Gazze’de rehine takasının yapılmasına dakikalar kala Hamas’tan açıklama geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaklaşan değişim operasyonlarının tamamlanmasını garanti altına alan şey, işgalin anlaşmanın kalan şartlarına ve insani protokolün uygulanmasına olan bağlılığıdır.
İlk aşamanın üzerinden 33 gün geçmesine rağmen işgal, anlaşmanın tüm şartlarını yerine getirmedi.
Gazze'deki durum felaket boyutundadır ve bu durum, arabulucuların işgalcilere baskı yaparak insani protokolü uygulaması gerektiğini göstermektedir.
Savaşın kesin olarak sona erdirilmesi, işgalin kaldırılması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası temelinde tam bir değişim sürecini tek bir pakette tamamlamaya hazır olduğumuzu yineliyoruz.”
Gazze'de esir takası hazırlığı yapan Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar sırasında ele geçirildiği bildirilen İsrail otomatik tüfekleri, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta sahnenin önünde sergileniyor.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Hamas'ın Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin İsrail'e getirildiği belirtildi.
Kızılhaç yetkililerinin, cenazeyi İsrail ordusuna teslim ettiği, cenazenin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldüğü aktarıldı.
Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.
Uluslararası Kızılhaç'a verilen cenazeler İsrail tarafından teslim alınmış, İsrail esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.
Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü'nün (Avichai Adraee) iddiaları ve direnişin Bibas ailesini öldürdüğü suçlamaları tamamen yalandan başka bir şey değildir." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in daha önce de çeşitli iddialarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bibas ailesinin Hamas mensuplarınca öldürüldüğü" iddiasına ilişkin, "Bu, suçlu İsrail ordusunun Bibas ailesinin öldürülmesi sorumluluğundan kaçmak için yaptığı umutsuz bir girişimdir." ifadesine yer verildi.
İsrail ordusunun asılsız iddia ve dezenformasyonlarıyla dünyanın dikkatini Gazze'de işledikleri suçlardan başka yöne çekmeye çalıştığı ifade edildi.
Filistinli Mahkumlar Medya Ofisi (ASRA), Hamas'ın altı İsrailli tutukluyu serbest bırakmasının ardından İsrail'in 22 Şubat Cumartesi tarihinde toplam 602 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiğini bildirdi. Tutuklular arasında şunlar yer alıyor:
50 müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu
60 uzun cümlelerle
2011 yılında Gilad Şalit esir değişiminin (Wafa al-Ahrar olarak da bilinir) bir parçası olarak serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan 47 Filistinli
7 Ekim 2023 tarihinden sonra tutuklanan Gazze Şeridi'nden 445 tutuklu.
Hamas, 22 Şubat Cumartesi tarihinde serbest bırakılacak rehinelerin listesini paylaştı. İşte serbest bırakılacak rehineler…
Ömer Şem Tov
Elia Cohen
Ömer Wenkert
Tal Şuam
Avra Mengiştu
Hişam El-Sayed
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı ve “bedel ödeyecekler” şeklinde tehditler savurdu.
Hamas perşembe günü İsrail bombardımanında hayatını kaybeden 4 rehinenin cenazelerini Kızılhaç’a teslim etti. Rehineler Oded Lifshitz ile kardeşleri Ariel ve Kfir Bibas'ın kimlikleri tespit edildi ancak İsrail ordusu diğer cesedin genç çocukların annesi Shiri Silberman Bibas olmadığını iddia etti.