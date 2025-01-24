CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası bugün! Hamas listeyi verdi

ABD GAZZE'YE GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİ YÖNLENDİRİYOR

Gazze’de Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması yapılmasının ardından ABD’den flaş bir hamle geldi. ABD'li güvenlik şirketlerinin, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi denetlemek üzere görevlendirildiği ve Gazze'ye gönderileceği iddia edildi.

ABD gazetesi New York Times’ın 4 yetkiliye dayandırdığı habere göre güvenlik şirketleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine geçenlerin silah taşıyıp taşımadığını kontrol etmek üzere görevlendirildi.

NETZARİM KORİDORU’NA KONUŞLANACAKLAR

Şirketlerin, Gazze Şeridi'ni kuzey güney yönünde ikiye bölen Netzarim Koridoru'na konuşlanarak Filistinlileri taşıyan araçlarda silah araması yapacağı, yaya olarak kuzeye dönmek isteyen Gazze Şeridi sakinlerinin ise herhangi bir aramaya tabi tutulmayacağı belirtildi.

Ateşkes anlaşmasının eklerinden birine göre, bu hafta sonu Gazzelilerin kuzeye dönmesine izin verilecek ve özel güvenlik şirketleri cumartesi gününden itibaren kuzeye giden araçları kontrol etmeye başlayacak.

Haberde, görevlendirilen şirketlerden birinin "Safe Reach Solutions" olduğu iddia edilirken diğer iki şirketten birinin daha ABD'li, diğerinin ise Mısırlı olduğu öne sürüldü.

Safe Reach Solutions şirketinin internet sayfasının 2025'te oluşturulması, faaliyet, finansman ve personeli hakkında bilgi paylaşılmaması ve sosyal medya hesaplarından hiç paylaşım yapılmamış olması da dikkati çekti.

Haberde, ABD'li yetkililerin, İsrail'in, söz konusu özel güvenlik şirketlerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından desteklenen ve gelecekte Gazze'yi yönetmesi planlanan uluslararası bir gücün çekirdeğini oluşturması ümidi taşıdığı fakat bu iki ülkenin henüz işin içinde olmadığını söylediği ileri sürüldü.