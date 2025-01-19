İsrail ve Hamas müzakere ekipleri, Doha'da rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması imzaladı. ABD, Hamas'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan desteğiyle masaya oturduğunu belirtip Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekti.
DÜNYANIN GÖZÜ O SAATTE
Eli kanlı İsrail hükümetinin 24 leh, 8 aleyhte oyla onayladığı ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.
Ateşkesin başlaması için saat 09.30 işaret edildi ancak İsrail, anlaşmaya uymayıp Gazze'yi yine vurdu. İsrail ordusu "Esir listesini" bahane edip "İsimler gelmeden saldırılar durmayacak" duyurusu yaptı.
Takvim.com.tr tüm dünyanın pür dikkat takip ettiği tarihi ateşkesten öne çıkan detayları dakika dakika sizler için derledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in bugün Hamas tarafından serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini henüz almadığını ve bunun da ateşkesin başlamasını geciktireceğini söyledi.
Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun "serbest bırakılması beklenen rehinelerin listesinin alınmasındaki gecikmeyle ilgili" bir güvenlik değerlendirmesi yaptığını söyledi.
Netanyahu'nun ofisi, "İsrail Savunma Kuvvetlerine sabah 08.30'da (TSİ ile 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, İsrail'in serbest bırakılacak rehinelerin listesini alana kadar başlamayacağını bildirdik. Hamas bu listeyi sağlamayı taahhüt etti" diye ekledi.
HAMAS: TEKNİK SORUN VAR, ATEŞKESE BAĞLIYIZ
İsrail başbakanlık ofisinin açıklamasından sonra İsrail'in bugün serbest bırakılması planlanan üç rehinenin isimlerini alana kadar ateşkesin başlamayacağını söylemesinden kısa bir süre sonra, Hamas gecikmenin "teknik nedenlerden" kaynaklandığını belirten bir açıklama yaptı.
Hamas, açıklamasında, "ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ettiğini" vurguladı.
Rehine ve tutuklu takasının bugün İsrail saatiyle 16.30'da (TSİ ile 17.30'da) başlaması bekleniyor.
İsrail Adalet Bakanlığının dün sabah yayımladığı listede, ilk grup İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında 735 Filistinlinin salıverileceğini ve bunlardan 180'den fazlasının ülke dışına sınır dışı edileceği belirtilmişti.
Esir değişimi ve ateşkes anlaşmasında, Filistinli esirlerin hangi ülkelere sınır dışı edileceğine ilişkin bir madde yer almazken, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN da dahil olmak üzere İsrail basını, söz konusu tutukluların Katar veya Mısır gibi başka ülkelere gönderileceğini duyurdu.
Ancak bu ülkelerin hiçbiri şu ana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ardından sınır dışı edilmeleri durumunda kabullerine ilişkin açıklama yapmadı.
Anlaşmaya göre, Gazzeli tutuklular serbest bırakıldıktan sonra Gazze Şeridi'ne geri dönecek. Bununla beraber İsrail'in listesinde, İsraillileri öldürmekle suçlananların çoğunun ülkeden kalıcı olarak sınır dışı edileceği belirtiliyor.
İsrail'in serbest bırakılacak ve ülke dışına gönderilecek Filistinli esirler listesinde öne çıkan bazı isimler şöyle:
1- Filistinli esirlerin lideri lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Nail el-Bergusi
2- Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından ve 31 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Bilal
3- Kudüs'te 2015'te düzenlediği silahlı saldırıda 22 İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı iddia edilen Bilal Ganım
4- Hamas liderlerinden ve 30 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Abdunnasır İsa
5- Aksa Şehitleri Tugayının liderlerinden Zekeriya Zübeydi
6- Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinli tutukluların bir kısmının, güvenlik risklerini azaltma gerekçesiyle ülke dışına gönderileceğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam ateşkes ve esir değişimine ilişkin yaptığı konuşmada, bu kapsamda serbest bırakılacak Filistinlilerin ülke dışına çıkarılacağını söylemişti.
Filistinli esirlerden "katiller" diye bahseden Netanyahu, "Katiller Batı Şeria'ya değil, Gazze Şeridi'ne veya ülke dışına gönderilecek." ifadesini kullanmıştı.
İsrail, Netzarim'den 22 Ocak'ta çekilecek.
Anlaşmaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktalarını 22 Ocak'ta sökecek ve koridordan çekilecek.
Anlaşmanın 7. gününde, toplam 7 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başlayacak ve kuzey Gazze sakinleri evlerine dönebilecek.
İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesi ise anlaşma uygulamaya girdikten 50 gün sonra yani ikinci aşamada gerçekleşecek.
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girdi. 3 aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.
Anlaşmaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşacak 50 yakıt kamyonu da dahil olmak üzere günde 600 kamyon insani yardım girecek.
Haaretz gazetesinin haberinde, halkın Gazze'nin kuzeyine dönüşüne izin verilmesine karşın bölgedeki evlerin neredeyse tamamının yıkılmış olması sebebiyle bu bölgede çadır ve karavan kentler kurulması için uluslararası yardım kuruluşlarının çalışma yürüteceği belirtildi.
Haberde yollar, okullar, hastaneler ve su, kanalizasyon ve elektrik altyapısının onarılacağı, bunun için Mısırlı şirketlerin girişine izin verileceği kaydedildi.
Gazze Şeridi'ndeki Esirler Enformasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamadaysa, Hamas'ın serbest bırakılacak esirlerin isim listesinin, her esir takası gününden bir gün önce yayınlanacağı bildirildi.
İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini henüz iletmediğini iddia etti.
Netanyahu, “Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir. Tek sorumluluk Hamas'a aittir” açıklamasında bulundu.
Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanlarının, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle hükümetten istifa edeceği açıklandı.
MALİYE BAKANI SMOTRİCH, ANLAŞMAYA KARŞI OLDUĞUNU YİNELEDİ
Aşırı sağcı siyasetçiler arasında yer alan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.
Ateşkes süreciyle birlikte bölgedeki gerilimin azalması ve esir takası anlaşmasının uygulanması bekleniyor.
Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze’de ateşkesin devreye girmesiyle İsrail, hava kuvvetlerinin gözlem faaliyetlerini askıya alarak bölgenin üzerindeki tüm uçuşları durduracak.
Anlaşmanın ilk 42 günlük aşamasında, İsrail hava kuvvetleri esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat boyunca Gazze üzerindeki faaliyetlerini durduracak.
İsrail hükümetinin onayladığı bakanlar kurulu kararına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk gün esir takasının yerel saatle 16.00’dan (TSİ 17.00) sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.
ESİR TAKASI VE SAĞLIK HAZIRLIKLARI
Times of Israel’in haberine göre, serbest bırakılacak 3 İsrailli esir Kızılhaç’a teslim edilecek ve daha sonra İsrail’e nakledilecek. Esirler, İsrail askeri sağlık ekipleri tarafından karşılanacak. İsrail Sağlık Bakanlığı ise 6 hastaneyi esirlerin kabulü için hazır hale getirdi.
Bu süreçte, 90 kadar Filistinli esir de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.
KUTLAMALARA KARŞI ÖNLEMLER
İsrail güvenlik güçlerinin, serbest bırakılan Filistinli esirler için yapılacak kutlamaları önlemek amacıyla hazırlık yaptığı belirtildi. Daha önceki esir takaslarında Filistinlilerin sevinç gösterilerinden rahatsızlık duyan İsrail’in, bu tür etkinlikleri engellemeyi hedeflediği ifade edildi.
Basında yer alan bilgilere göre, Kasım 2023’teki esir takası sonrasında İsrail ordusu ve polisi, Doğu Kudüs ve İsrail’deki Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenlemiş, karşılamak için toplanan grupları zorla dağıtmıştı. Bu kez benzer bir durumun yaşanmaması için geniş çaplı önlemler alınacağı bildirildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de ateşkesin yarın TSİ 09.30'da başlayacağını duyurdu.
İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında onayladı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirildi.
Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.