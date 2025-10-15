CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de! Rusya Esad'ı teslim edecek mi?

MOSKOVA'DA ESAD ZİRVESİ

Şara'nın ayrıca Rusya'daki Suriyeli toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.



İADE TALEP EDİLECEK



Suriye basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Şara'nın işlediği savaş suçlarından yargılanması için devrik diktatör Beşar Esad'ın ülkesine iadesini talep edeceği aktarıldı.



Şara'nın, ayrıca temaslarında Rusya'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ndeki varlıkları hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.



Moskova'nın bu hafta bir Rus-Arap zirvesine ev sahipliği yapması planlanıyordu , ancak Putin, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşanan acil gelişmeler nedeniyle zirvenin erteleneceğini duyurdu.

Suriye televizyonu, zirvenin ertelenmesine rağmen Şara'nın ziyaretine devam edeceğini duyurmuştu.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Sana, Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi'ne dayandırdığı haberinde, liderlerin bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve Suriye ile Rusya'nın işbirliği yollarını ele alacaklarını bildirdi.

Habere göre Rusya'nın Suriye'deki üsleri ve Esad ailesine ev sahipliği yapan Moskova'nın da gündemin başında yer alması bekleniyor.

RUSYA İÇİN SURİYE'DEKİ ÜSLERİN ÖNEMİ!

Aralık ayında devrildikten sonra Moskova'ya kaçan Esad'ın en güçlü destekçisi Rusya'nın Suriye'de önemli askeri çıkarları bulunuyor.

Rus ordusunun Tartus'ta bir deniz üssü ve Lazkiye dışındaki Hmeymim'de bir hava üssü bulunuyor. Her ikisi de Moskova'nın Afrika da dahil olmak üzere bölgesel ve seferi operasyonları için kritik öneme sahip.

Esad'ın görevden ayrılmasının ardından, bu üslerin güvenliğini sağlamak Rusya'nın Suriye stratejisinin temel hedeflerinden biri haline geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında bu üslerin "insani yardım merkezlerine" dönüştürülmesini önermişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Suriye'deki üslerini korumakla ilgilendiğini söyledi. Rus devlet medyasının aktardığına göre, Lavrov, "Suriye hükümetinin ve bazı bölge ülkelerinin oradaki varlığımızı sürdürmekle ilgilendiği anlaşılıyor" dedi.

ESAD'IN İADESİ TALEP EDİLECEK!

Bir diğer önemli konu ise devrik diktatör Beşar Esad'ın Moskova'daki varlığı.

Suriye basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara'nın yarın Rusya'yı ziyaret edeceği bildirilerek, Şara'nın devrik lider Beşar Esad'ın ülkesine iadesini talep edeceği aktarıldı.

GIYABI TUTUKLAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI



Suriye, geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya'ya sığınan Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı. Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali Esad'a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıklamıştı. Hakim El-Ali, "23 Kasım 2011'de Dera'da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı dava üzerine tutuklama kararı çıkardık. Dava, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilecek ve dış boyutta da takibi mümkün kılınabilecek nitelikte. Karar, sistematik ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına zemin hazırlıyor. Yasal süreç rejimin işlediği suçların tüm faillerine ulaşıncaya kadar devam edecek" demişti.

DERA'DA NE OLDU?



Dera'da 2011 yılında başlayan olaylar, Suriye'deki halk hareketlerinin fitilini ateşlemişti. Öğrencilerin duvarlara rejim karşıtı yazılar yazması üzerine güvenlik güçleri gençleri gözaltına almış ve işkenceye maruz bırakmıştı. Bu durum halkın büyük tepkisini çekmiş, kitlesel protestolara yol açmıştı. Gösterilerin şiddetle bastırılması ise yüzlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmuş, kısa süre içinde protestolar ülke geneline yayılmıştı. Başlangıçta reform talebiyle sokağa çıkan halkın tepkisi, kısa sürede rejimin devrilmesi talebine dönüşmüştü. Dera'daki söz konusu gelişmeler, yıllarca devam ederek Suriye'deki iç savaşın ve insani krizin başlangıcı olarak tarihe geçmişti.