CANLI ANLATIM | Soykırımcı İsrail’in saldırıları sonrası ateşkes tehlikede! Netanyahu’dan katliam emri Gazze'ye yoğun bombardıman

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze kentinde yıllardır kapsamlı bir şekilde katliam işleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı.
Takvim.com.tr Gazze'deki gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ŞİFA HASTANESİ HEDEF ALINDI
Soykırımcı Netanyahu'nun açıklamasının ardından terör devletine ait uçaklar Gazze'ye saldırı düzenledi.
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
İSRAİL GAZZE'DEKİ İŞGALİNİ GENİŞLETME KARARINI ABD İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes kapsamında çekildiği ve işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" isimli bölgeyi genişletme kararı aldı.
İsrailli konuyu takip eden bir yetkili, Netanyahu'nun ABD'li yetkililerle bu adımı koordine etmek için görüşmeler yürüttüğünü paylaştı.
Netanyahu'nun, Asya'da bölge seyahatindeki ABD Başkanı Donald Trump'a durumu görüşmek için ulaşmaya çalıştığı ancak buna karşın İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki işgalinin devam ettiği Sarı Hat bölgesi içindeki Refah'ta İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği iddiası üzerine İsrail Başbakanı'nın Gazze'ye saldırılara yeniden başlanması talimatı verdiği aktarıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrailli esirlerin getirilmesinden sorumlu komutan Nitzan Alon ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'nin Netanyahu ile istişare görüşmesine katıldığı kaydedildi.
Öte yandan, son günlerde Katar ve ABD'nin bazı Batı ülkelerindeki yetkililerle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin geri getirilmesi ve ateşkesteki diğer pürüzlerin aşılması için görüşmeler yürüttüğü paylaşıldı.
Görüşmelerde, arabulucuların ABD, İsrail, Katar, Türkiye ve Mısır'dan uzman ekiplerin Gazze'ye girerek buradaki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin tespit edilmesi için çalışmalara katılması İsrail'e teklif edildi.
Buna karşın, İsrail'in bu teklifi reddettiği sadece Mısır'dan ekiplerin girmesine izin verdiği belirtildi. Mısırlı ekipler ise esirlerin cenazelerinin bulunmasının zor olduğunu bunun için daha fazla uzman ekibin destek vermesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan Amerikalı yetkili, Trump yönetimi üst düzey yetkililerinin Netanyahu'nun ekibine, Hamas'ın Gazze'deki İsrailli ölü esirleri tesliminde gecikmesinin "somut bir ihlal teşkil etmediğini" belirterek, İsrail'e "ateşkesi sonlandırmaya yol açacak radikal adımlardan kaçınmasını talep ettiklerini" aktardı.
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki işgalinin devam ettiği Sarı Hat bölgesi içindeki Refah'ta İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği iddiası üzerine Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılara yeniden başlanması talimatı verdiği bildirildi.
HAMAS: ESİR CENAZESİ TESLİMİNİ ERTELEDİK
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde İsrailli bir esirin cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.
İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırı düzenlemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan teslimatın ertelendiği aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in neden olacağı bir tırmanışın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması ve çıkarılması operasyonlarını engelleyeceği ve teslimin gecikeceği vurgulandı.
KATİLİN ATEŞKESİ YOK: GAZZE'YE DERHAL SALDIRI EMRİ
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.
Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.