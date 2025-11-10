CANLI ANLATIM | Şam–Washington hattında tarihi temas: Trump ve Şara görüşmesi sona erdi | Sezar yaptırımları askıya alındı

GÖRÜŞMEDE BAŞKAN ERDOĞAN VURGUSU

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesini değerlendirdirerek Başkan Erdoğan'ın Sara'yı ve Suriye'de olanları desteklediğni belirterek büyük bir lider olduğunu söyledi.

Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istidiklerini söyleyen Trump, Cumhurbaşkanı Şara'nın bunu başarabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜYÜK BİR LİDER"

Kendisi, büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir lider. Suriye'de olanları çok destekliyor. Suriye'yi işler hale getirmeliyiz

(Şara) O, çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Onu sevdim. Suriye’nin yeni cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum

Suriye'nin başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Ortadoğu'nun bir parçası

Harika insanlarla dolu muhteşem bir yerdi. Suriye'nin, Orta Doğu'nun geri kalanıyla birlikte başarılı olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı'nın bu işi başarabileceğine inanıyorum