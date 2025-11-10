CANLI ANLATIM | Şam–Washington hattında tarihi temas: Şara Beyaz Saray’da! Kritik görüşme başladı

Suriye lideri Ahmed Şara göreve gelmesi sonrasında ilk kez Beyaz Saray'a ziyarette bulundu. Gerçekleşen tarihi zirve için gözler ABD'ye çevrildi.
Gözlerin çevrildiği zirveye ilişkin dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr'de!
CANLI ANLATIM
GÖRÜŞME BAŞLADI
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme başladı.
Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.
Aynı notta, ABD Başkanı Trump'ın günlük programında "basına kapalı" olarak gerçekleşeceği belirtilen görüşmenin başladığı bilgisi de paylaşıldı.
Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.
İlk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya geliyor.
ŞARA, SURİYE DİASPORASI İLE DE GÖRÜŞME YAPTI
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye diasporasıyla da bir araya geldi.
Şara, konuşmasında yurt dışındaki Suriyelilerin vatanla bağlarını korumalarının önemini vurguladı; diasporanın ülkenin “gerçek yüzünü dünyaya anlatmada ve haklı davasını savunmada” kritik rol oynadığını söyledi. Ayrıca, ülkenin yeniden imar sürecinde devlet ve halkın kararlılıkla ilerlediğini belirterek, gurbetçilerin katkılarından dolayı teşekkür etti.
Görüşmenin sonunda Şara, diaspora üyelerine hükümetle iletişim kanallarını açık tutmaları ve Dışişleri’nin programlarına katılmaları çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Şeybani, gurbetçilerin desteğinin hükümet için çok değerli olduğunu vurgularken; ABD’li temsilci Tom Barrack ise Suriye diasporasının uluslararası ilişkilerdeki olumlu rolüne övgüde bulunarak, ABD’nin Suriye’nin bölgesel ve küresel sistemle yeniden entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğini ifade etti.
REUTERS DUYURDU: ŞARA'YA IŞİD'İN SUİKAST PLANI ENGELLENDİ
Reuters tarafından yayımlanan habere göre Suriye, Devlet Başkanı Ahmed el-Şara’ya yönelik iki ayrı DEAŞ suikast planını engelledi.
Kaynaklar — biri üst düzey bir Suriyeli güvenlik yetkilisi, diğeri ise üst düzey bir Orta Doğulu yetkili — Şara’ya yönelik suikast planlarının son birkaç ay içinde engellendiğini kaydetti.
Olaylardan birinde IŞİD’in planının, Şara’nın önceden duyurulmuş resmi bir programı etrafında şekillendiğini söyledi; ancak konunun hassasiyeti nedeniyle daha fazla ayrıntı vermekten kaçınıldı.
Habere göre bu suikast planları, Suriye’nin ABD öncülüğündeki küresel DEAŞ karşıtı koalisyona katılmaya hazırlandığı bir dönemde ortaya çıktı. Suriye Enformasyon Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.
SURİYE CUMHURBAŞKANI ZİRVE ÖNCESİ IMF BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD ziyaretinde önce IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşme gerçekleştirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ile IMF arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası işbirliği alanları ele alındı.
Kristalina Georgieva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IMF'de Başkan Ahmed Şara'yı ağırlamak bir ayrıcalıktı. Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ekonomik dönüşümü -ki hükümeti bunu mümkün kılıyor- görüştük. IMF'nin, başta kilit kurumlara yönelik mevcut teknik desteğimiz aracılığıyla olmak üzere, yardım etmeye hazır olduğunu yineledim" dedi.
MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR
Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından gelen Şam yönetiminin ABD ziyaretinde ülkenin yeniden inşası ve halkın refahı için nasıl adımlar atılabileceği konusu gündemde olacak. Ayrıca enerji, altyapı ve güvenlik gibi birçok alanda ABD'nin desteği talep edilecek.
EKONOMİK YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI TALEP EDİLİYOR
Ziyaretle beraber Şam yönetimi savaşta büyük bir yıkım alan ülkesine uygulanan bazı ekonomik yaptırımların da kaldırılmasını umuyor. Şara yönetimi ABD'li firmaların Suriye'de yatırım yapmasının da teşvik edilmesini istiyor.
ŞARA'NIN ABD ZİYARETİ TARİHİ BİR ADIM
Şara'nın Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşmenin 10 seneyi aşkın bir süredir iki ülke arasındaki en üst düzey temas olması bakımından tarihi bir adım olacağına dikkat çekiliyor.
"TEMKİNLİ BİR DİPLOMASİ BAŞLANGICI"
Trump'ın ilk döneminde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan James Jeffrey, görüşmenin "Washington’un Suriye’de yeni yönetimle temkinli bir diplomasi başlattığının göstergesi" olacağını söyledi.
SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜ MASADA
Şara yönetimi, İsrail’in Suriye’nin güneyinde, özellikle Kuneytra ve Dera çevresinde sürdürdüğü askeri ihlallerin son bulması için Washington’un devreye girmesini bekliyor. Şam, bu süreçte ABD’nin ülkede yalnızca meşru muhatap olarak Suriye hükümetini tanımasını istiyor.
Suriye’de “SDG” adıyla faaliyet gösteren PKK/YPG yapılanması, ABD ile doğrudan temaslarını sürdürerek Washington nezdinde bağımsız bir muhatap olarak kalma çabasında. Şara yönetimi ise, 10 Mart’ta varılan mutabakatın uygulanabilmesi için ABD’nin SDG üzerindeki etkisini kullanarak süreci desteklemesini talep ediyor.