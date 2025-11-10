CANLI ANLATIM | Şam–Washington hattında tarihi temas: Şara Beyaz Saray’da! Görüşmesi sona erdi | Sezar yaptırımları askıya alındı

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından gelen Şam yönetiminin ABD ziyaretinde ülkenin yeniden inşası ve halkın refahı için nasıl adımlar atılabileceği konusu gündemde olacak. Ayrıca enerji, altyapı ve güvenlik gibi birçok alanda ABD'nin desteği talep edilecek.

EKONOMİK YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI TALEP EDİLİYOR

Ziyaretle beraber Şam yönetimi savaşta büyük bir yıkım alan ülkesine uygulanan bazı ekonomik yaptırımların da kaldırılmasını umuyor. Şara yönetimi ABD'li firmaların Suriye'de yatırım yapmasının da teşvik edilmesini istiyor.

ŞARA'NIN ABD ZİYARETİ TARİHİ BİR ADIM

Şara'nın Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşmenin 10 seneyi aşkın bir süredir iki ülke arasındaki en üst düzey temas olması bakımından tarihi bir adım olacağına dikkat çekiliyor.

"TEMKİNLİ BİR DİPLOMASİ BAŞLANGICI"

Trump'ın ilk döneminde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan James Jeffrey, görüşmenin "Washington’un Suriye’de yeni yönetimle temkinli bir diplomasi başlattığının göstergesi" olacağını söyledi.

SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜ MASADA

Şara yönetimi, İsrail’in Suriye’nin güneyinde, özellikle Kuneytra ve Dera çevresinde sürdürdüğü askeri ihlallerin son bulması için Washington’un devreye girmesini bekliyor. Şam, bu süreçte ABD’nin ülkede yalnızca meşru muhatap olarak Suriye hükümetini tanımasını istiyor.

Suriye’de “SDG” adıyla faaliyet gösteren PKK/YPG yapılanması, ABD ile doğrudan temaslarını sürdürerek Washington nezdinde bağımsız bir muhatap olarak kalma çabasında. Şara yönetimi ise, 10 Mart’ta varılan mutabakatın uygulanabilmesi için ABD’nin SDG üzerindeki etkisini kullanarak süreci desteklemesini talep ediyor.