CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altına kalan işçiler var: Bölgede zamanla yarış

ORDU VALİSİ A HABER'DE

Ordu Valisi Muammer Erol A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Erol, "Şu anda o söz konusu bahsettiğiniz, özetlediğiniz olayın yerindeyiz. Buradaki görüntü şu; saat 17:00'ye doğru patlama oluyor, yani hareket başlıyor, göçük hareketi. Bir iş makinası ve bir kamyon ve onların üzerindeki birer sürücü ve operatör şu anda göçüğün altında.

Personel sayısı yalnız yani iki, ikiden fazla bir ihtimal yok. Çalışan ihtimali, göçük altında kalan ihtimali yok. Şu anda bana verilen bilgi bu." dedi.