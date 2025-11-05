CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altına kalan işçiler var: Bölgede zamanla yarış

Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.
Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ORDU VALİSİ A HABER'DE
Ordu Valisi Muammer Erol A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Erol, "Şu anda o söz konusu bahsettiğiniz, özetlediğiniz olayın yerindeyiz. Buradaki görüntü şu; saat 17:00'ye doğru patlama oluyor, yani hareket başlıyor, göçük hareketi. Bir iş makinası ve bir kamyon ve onların üzerindeki birer sürücü ve operatör şu anda göçüğün altında.
Personel sayısı yalnız yani iki, ikiden fazla bir ihtimal yok. Çalışan ihtimali, göçük altında kalan ihtimali yok. Şu anda bana verilen bilgi bu." dedi.
ORDU'DA TAŞ OCAĞINDA GÖÇÜK
Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.
EKİPLER OLAY YERİNDE
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.