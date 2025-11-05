PODCAST CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altına kalan işçiler var: Bölgede zamanla yarış

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Ordu Valisi Muammer Erol, göçük altında 2 işçinin olduğunu açıkladı. Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altına kalan işçiler var: Bölgede zamanla yarış

Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

AHaber CANLI YAYIN

Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

CANLI ANLATIM

ORDU VALİSİ A HABER'DE

Ordu Valisi Muammer Erol A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Erol, "Şu anda o söz konusu bahsettiğiniz, özetlediğiniz olayın yerindeyiz. Buradaki görüntü şu; saat 17:00'ye doğru patlama oluyor, yani hareket başlıyor, göçük hareketi. Bir iş makinası ve bir kamyon ve onların üzerindeki birer sürücü ve operatör şu anda göçüğün altında.

Personel sayısı yalnız yani iki, ikiden fazla bir ihtimal yok. Çalışan ihtimali, göçük altında kalan ihtimali yok. Şu anda bana verilen bilgi bu." dedi.

 

 

ORDU'DA TAŞ OCAĞINDA GÖÇÜK

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

EKİPLER OLAY YERİNDE
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

 

 