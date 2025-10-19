CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu'dan sert müdahale talimatı

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

İsrail’in Gazze’ye ynelik yeni saldırı iddialarının ortasında Hamas’tan Refah’a düzenlenen İsrail saldırısı hakkında açıklama geldi.

Hamas yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde ateşkes sağlanması başta olmak üzere, üzerinde mutabakata varılan her şeyi uygulama konusunda tam kararlılığımızı teyit ediyoruz.” denildi.

Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgileri olmadığını belirten Hamas, bu bölgelerin işgal kontrolündeki kırmızı bölgeler olduğunu kaydederek, savaşın bu yılın Mart ayında yeniden başlamasından bu yana oradaki diğer gruplarla iletişiminin kesildiğini vurguladı.