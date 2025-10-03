CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun

HAMAS: SİLAH BIRAKMA DAHİL TÜM MESELELER MÜZAKERE EDİLMELİ

Hamas’ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Merzuk, hareketin öncelikli hedefinin Gazze’deki savaşın ve katliamların durdurulması olduğunu belirterek, bu çerçevede Hamas’ın Trump planına olumlu yaklaştığını vurguladı.

72 SAAT GERÇEKÇİ DEĞİL



Ebu Merzuk, Gazze’nin yönetiminin Filistin Yönetimi’ne bağlı, bağımsız teknokratlara devredilmesi konusunda ulusal mutabakat sağlandığını ifade etti. Ancak mevcut koşullar altında esirlerin ve cenazelerin 72 saat içinde teslim edilmesinin gerçekçi olmadığını kaydetti.

ABD'YE ÇAĞRI



Filistin halkının geleceğinin sadece Hamas tarafından değil, ulusal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Ebu Merzuk, hareketin Mısır’ın desteklediği bölgesel ve uluslararası bir çerçeveye katıldığını, bunun barış ve geleceğe yönelik olduğunu söyledi. Ayrıca ABD’ye, Filistin halkının beklentilerine olumlu yaklaşma çağrısında bulundu.

Ebu Merzuk, Hamas’ın Trump planında hareketi doğrudan ilgilendiren noktalara yapıcı bir şekilde karşılık verdiğini, silah meselesi dahil tüm ilgili konularda müzakereye hazır olduklarını ifade etti.

SİLAHLAR BIRAKILACAK MI?



Merzuk silahlarını bırakma konusunda ise "Hamas bir ulusal kurtuluş hareketidir. Silahlar işgale direnmek içindi. Eğer işgal sona erer ve Filistinliler kendi kendilerini yönetirlerse, silahlara gerek kalmayacak. Silahlarımızı gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğiz ve Gazze'yi kim yönetiyorsa silahlar onun elinde olacak." şeklinde konuştu.