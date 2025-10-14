ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan anlaşmaya dair yeni bir açıklamada bulundu. ABD Başkanı, "2. aşama şimdi başlıyor." duyurusunu yaptı.
CANLI ANLATIM
24 ÖLÜ İSRAİLLİ ESİRİN NAAŞI BU AKŞAM TESLİM EDİLECEK
Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında kalan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının naaşını bu akşam teslim edeceği bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini teslim edeceğine ilişkin haberler, üst düzey İsrailli yetkili tarafından doğrulandı.
İsrailli yetkili, arabulucuların Hamas'a esirlerin cesetlerinin teslimi konusunda yoğun baskı yaptığını ileri sürerek Hamas'ın bu akşam bazı cesetleri teslim etmesini beklediklerini aktardı.
Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmazken yetkili, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen bu gece bir saldırı düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüğü tehdidinde bulundu.
Hamas, dün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakırken 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti.
İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesini sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.
Buna karşın İsrail'in yarın açılması beklenen Refah Sınır Kapısı'nı ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek açmayacağı aktarılmış, Hamas'ın Gazze'deki tüm ölü esirlerin cenazesini teslim edememesi bahane olarak sunulmuştu.
TRUMP: 2. AŞAMA ŞİMDİ BAŞLIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin, "İkinci aşama şimdi başlıyor." açıklamasında bulundu.
Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.
Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti.