ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan anlaşmaya dair yeni bir açıklamada bulundu. ABD Başkanı, "2. aşama şimdi başlıyor." duyurusunu yaptı. Gazze'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı bildirildi.
CANLI ANLATIM
İSRAİL ATEŞKESİ BOZMA PEŞİNDE
İsrail, Hamas tarafından iade edilen bir cesedin eski rehine olmadığını iddia etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Ebu Kebir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından, Hamas'ın dün gece teslim ettiği dördüncü cesedin rehinelerden hiçbirine ait olmadığını, cesedin bir Filistinliye ait olduğunu öne sürdü.
Diğer üç cesedin 18 yaşındaki Kıdemli Çavuş Tamir Nimrodi, 35 yaşındaki Uriel Baruch ve 53 yaşındaki Eitan Levy olduğu belirlendi.
REFAH KAPISI AÇILIYOR
Hamas'ın Gazze'deki İsrailli 4 esirin daha cenazesini gece saatlerinde teslim etmesinin ardından İsrail'in, Gazze'nin dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın ateşkes anlaşmasına uygun şekilde bugün açacağı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail hükümeti, Hamas'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı.
İsrail'de siyasi irade, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve insani yardım girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesini kararlaştırdı.
Hamas'ın gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu paylaşıldı.
İSRAİL AÇMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nı çarşamba açmayacağını açıklamıştı.
İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.
Hamas, esir takası kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'deki 28 ölü esirin 8'inin cenazesini teslim etmiş oldu.
İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti.
Bu nedenle Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.
KIZILHAÇ HAMAS'TAN 4 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİNİ TESLİM ALDI
Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 4 İsrailli esirin daha naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti.
Cenazeler, Kızılhaç tarafından Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordu birlikleri tarafından teslim alındı. Naaşlar, incelemenin ardından İsrail'e sevk edilecek. Esirlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Hamas'ın yarın 4 İsrailli esirin daha cenazesini teslim etmesi bekleniyor.
Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4'ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti. Hamas'ın teslim ettiği cenaze sayısı 8'e yükseldi.
ABD BAŞKANI TRUMP HAMAS'LA İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPTI
ABD Başkanı Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede basın mensuplarının Gazze gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bunun bölge için çok tarihi bir aşama olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakacağının bir garantisinin olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt verirken, Hamas'ın silahlarını bırakacağı konusunda kendilerine söz verdiğini savundu.
Trump, "Çünkü silahlarını bırakacaklarını söylediler ve eğer bırakmazlarsa, biz onları silahsızlandıracağız. Size nasıl yapacağımı açıklamak zorunda değilim ancak eğer silahlarını bırakmazlarsa, onları biz silahsızlandıracağız." diye konuştu.
Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff gibi görevlendirdiği kişiler üzerinden Hamas'la temas kurduklarını ve silahsızlanma konusunu ele aldıklarını anlattı.
Hamas'la yaptıkları görüşmelere atfen, "Dedik ki silahlarınızı bırakacaksınız değil mi? 'Evet, silahlarımızı bırakacağız.' Bize böyle söylediler." diyen Trump, 20 esirin serbest bırakıldığını ancak hayatını kaybedenlerin de geri getirilmesini istediğini belirtti.
Öte yandan Trump, Hamas'ın Gazze'deki bazı çeteleri ortadan kaldırdığı yönündeki iddialara da değinerek, bu konunun kendisini rahatsız etmediğini söyledi.
Trump, "Başlangıçta, çok kötü birkaç çeteyi ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Onları ortadan kaldırdılar, birçok çete üyesini öldürdüler ve dürüst olmak gerekirse bu beni pek rahatsız etmedi. Bu sorun değil." diye konuştu.
24 ÖLÜ İSRAİLLİ ESİRİN NAAŞI BU AKŞAM TESLİM EDİLECEK
Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında kalan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının naaşını bu akşam teslim edeceği bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini teslim edeceğine ilişkin haberler, üst düzey İsrailli yetkili tarafından doğrulandı.
İsrailli yetkili, arabulucuların Hamas'a esirlerin cesetlerinin teslimi konusunda yoğun baskı yaptığını ileri sürerek Hamas'ın bu akşam bazı cesetleri teslim etmesini beklediklerini aktardı.
Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmazken yetkili, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen bu gece bir saldırı düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüğü tehdidinde bulundu.
Hamas, dün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakırken 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti.
İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesini sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.
Buna karşın İsrail'in yarın açılması beklenen Refah Sınır Kapısı'nı ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek açmayacağı aktarılmış, Hamas'ın Gazze'deki tüm ölü esirlerin cenazesini teslim edememesi bahane olarak sunulmuştu.
TRUMP: 2. AŞAMA ŞİMDİ BAŞLIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin, "İkinci aşama şimdi başlıyor." açıklamasında bulundu.
Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.
Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti.