CANLI ANLATIM | ABD Başkanı Trump'ın tehditleri sonrası Hamas yanıtını arabuluculara iletti!

20 maddelik Gazze planını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde Hamas'ı "Hamas ile pazar günü Washington saati ile 18.00'e kadar anlaşma sağlanmalı. Bu son şans." diyerek tehdit etti. Trump'ın açıklamaları sonrası Al Jazeera Hamas'ın, Trump'ın planına yanıtını arabuluculara ilettiğini bildirdi.
CANLI ANLATIM
TRUMP AÇIKLAMA YAPACAK
ABD Başkanı Trump'ın Hamas'ın kararına ilişkin açıklama yapması bekleniyor...
TRUMP YANIT VERECEK
Hamas'ın teklifi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın dakikalar sonra açıklama yapacağı bildirildi.
HAMAS: SİLAH BIRAKMA DAHİL TÜM MESELELER MÜZAKERE EDİLMELİ
Hamas’ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Merzuk, hareketin öncelikli hedefinin Gazze’deki savaşın ve katliamların durdurulması olduğunu belirterek, bu çerçevede Hamas’ın Trump planına olumlu yaklaştığını vurguladı.
72 SAAT GERÇEKÇİ DEĞİL
Ebu Merzuk, Gazze’nin yönetiminin Filistin Yönetimi’ne bağlı, bağımsız teknokratlara devredilmesi konusunda ulusal mutabakat sağlandığını ifade etti. Ancak mevcut koşullar altında esirlerin ve cenazelerin 72 saat içinde teslim edilmesinin gerçekçi olmadığını kaydetti.
ABD'YE ÇAĞRI
Filistin halkının geleceğinin sadece Hamas tarafından değil, ulusal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Ebu Merzuk, hareketin Mısır’ın desteklediği bölgesel ve uluslararası bir çerçeveye katıldığını, bunun barış ve geleceğe yönelik olduğunu söyledi. Ayrıca ABD’ye, Filistin halkının beklentilerine olumlu yaklaşma çağrısında bulundu.
Ebu Merzuk, Hamas’ın Trump planında hareketi doğrudan ilgilendiren noktalara yapıcı bir şekilde karşılık verdiğini, silah meselesi dahil tüm ilgili konularda müzakereye hazır olduklarını ifade etti.
SİLAHLAR BIRAKILACAK MI?
Merzuk silahlarını bırakma konusunda ise "Hamas bir ulusal kurtuluş hareketidir. Silahlar işgale direnmek içindi. Eğer işgal sona erer ve Filistinliler kendi kendilerini yönetirlerse, silahlara gerek kalmayacak. Silahlarımızı gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğiz ve Gazze'yi kim yönetiyorsa silahlar onun elinde olacak." şeklinde konuştu.
ABBAS'TAN GENEL SEÇİM AÇIKLAMASI
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’in "kritik ve belirleyici bir aşamada" olduğunu belirterek, ateşkesten bir yıl sonra genel seçimlerin düzenlenmesinin planlandığını söyledi.
HAMAS'TAN GAZZE'DE YÖNETİM TALEBİ
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın planının sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.
GERİ ÇEKİLME SAĞLANIRSA TÜM ESİRLERİN BIRAKILMASI ONAYLANDI
İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.
Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi.
YÖNETİM KİMDE OLACAK?
Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetti.
TRUMP HAMAS'A VERİLEN SÜREYİ UZATTI
ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı Gazze planının iyi bir plan olduğunu savunarak, "anlaşmaya varması" için Hamas'a 6 Ekim Pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes planının Hamas tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.
TRUMP SAAT VERDİ
Gazze'de ateşkes planının bölge ülkeleri tarafından da kabul gördüğünü ve "bölgeye barış getirecek iyi bir plan olduğunu" savunan Trump, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 01.00'e kadar (ABD doğu saatiyle pazar günü 18.00'e) anlaşmayı kabul etmesi için Hamas'a süre verdiğini belirtti
HAMAS'I TEHDİT ETTİ
Anlaşmanın sağlanması durumunda şiddetin sona ereceğini kaydeden Trump, "Bu, herkes için harika bir anlaşma. Eğer son şans olan bu anlaşma yapılmazsa Hamas için daha önce görülmemiş şekilde kıyamet kopacak." ifadelerini kullandı.
Anlaşma sağlanması halinde kalan Hamas savaşçılarına dokunulmayacağını belirten Trump, bunun Hamas için "son şans" olduğunu bildirdi.
Trump, bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmesini istediğini ve tüm esirlerin hemen serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.