HAVA ARAÇLARI 2025'TE 19 BİN 170 SAAT UÇUŞ YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) envanterinde yer alan hava araçları, bu yıl orman yangınları nedeniyle 19 bin 170 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 162 bin 514 ton su attı.

OGM'den edinilen bilgiye göre, orman teşkilatı hava-kara araçları ve personeliyle "yeşil vatan"ın korunması için 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor.

OGM ekiplerinin orman yangınlarıyla mücadelesinde bu yıl 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 5 bin 359 kara aracı ve 25 bin personel görev aldı.



Orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 184'ü akıllı, 776 yangın kulesi de hizmet veriyor. Ayrıca, ülke genelinde su kaynaklarına uzak bölgelerde arazözlerin ve helikopterlerin su alabileceği 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti bulunuyor.

Sahip olunan kule ve İHA'lar sayesinde ülke genelindeki yangınlardan 2 dakika içinde haber alınabiliyor.

Bu yıl 2 bin 311'i ormanlık, 3 bin 88'i ise orman dışı alanda olmak üzere 5 bin 399 orman yangını meydana geldi. Söz konusu yangınlarda 69 bin hektar orman alanı zarar gördü.



Orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 184'ü akıllı, 776 yangın kulesi de hizmet veriyor. Ayrıca, ülke genelinde su kaynaklarına uzak bölgelerde arazözlerin ve helikopterlerin su alabileceği 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti bulunuyor.

Sahip olunan kule ve İHA'lar sayesinde ülke genelindeki yangınlardan 2 dakika içinde haber alınabiliyor.

Bu yıl 2 bin 311'i ormanlık, 3 bin 88'i ise orman dışı alanda olmak üzere 5 bin 399 orman yangını meydana geldi. Söz konusu yangınlarda 69 bin hektar orman alanı zarar gördü.



HAZİRANDAN İTİBAREN 50 BİN 288 SORTİ



Orman yangınlarının yoğunlaştığı haziran ayından bu yana 1713'ü ormanlık, 2 bin 408'i orman dışı alanda olmak üzere 4 bin 121 yangınla mücadele edildi.

Hazirandan bugüne kadar uçaklar tarafından 3 bin 824 saat uçuş gerçekleştirildi, 6 bin 939 sorti yapıldı. Söz konusu uçaklar yangınlara 26 bin 88 ton su attı.

Helikopterler ise 9 bin 906 saat uçuş yaparken 43 bin 349 sorti ve 133 bin 425 ton su atımı gerçekleştirdi.

İHA'lar da bu dönemde 3 bin 973 saat mesai yaptı.

Böylece, hava araçları hazirandan bugüne kadar 17 bin 703 saat havada kaldı. Uçak ve helikopterler 50 bin 288 sorti ve 159 bin 513 ton su atımı gerçekleştirdi.