Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show Tv de dahil 121 şirkete el konuldu. Suçlamaların "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" olduğu öğrenildi.

Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!

ARALIK 2024'TE DEVREDİLMİŞTİ

Turgay Ciner, Aralık 2024'te Habertürk ve Show TV'yi de kapsayan tüm hisselerini Can Grubu'na devretmiş ve medyadan çekilmişti.



