C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Karabük'e şehit ateşi

Milli Savunma Bakanlığı, içerisinde 20 personelimizin bulunduğu Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.
ŞEHİT HABERLERİ AİLELERE ULAŞIYOR
Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin acı haberleri ailelerine verildi.
KARABÜK'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Gürcistan sınırında C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Karabüklü Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu.
Kıdemli Başçavuş Özcan’ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki annesi Samiye, babası Ahmet Özcan’a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.