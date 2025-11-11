PODCAST CANLI YAYIN

C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Karabük'e şehit ateşi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu yaşanan olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirirken İstanbul, Bilecik, Eskişehir ve Karabük'e şehit ateşi düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, içerisinde 20 personelimizin bulunduğu Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.

ŞEHİT HABERLERİ AİLELERE ULAŞIYOR

Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin acı haberleri ailelerine verildi.

KARABÜK'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Gürcistan sınırında C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Karabüklü Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu.

Kıdemli Başçavuş Özcan’ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki annesi Samiye, babası Ahmet Özcan’a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.

 