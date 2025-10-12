Büyük esir takası yarın! İsrail takas öncesi Filistinli tutuklu ailelerin evine baskın düzenledi

İsrail güçleri ayrıca El Halil ve Deyr Samet'teki evlere baskın düzenledi.

Wafa haber ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da serbest bırakılacak tutukluların ailelerinin evlerine baskın düzenledi. Nablus, Balata ve Askar El-Cedid mülteci kamplarının yanı sıra doğudaki Salem ve güneydeki Akraba ve Zeita Jammain kasabalarındaki birçok mahalledeki evlere baskın düzenlendi.

İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin bugün serbest bırakılabileceğini kaydetmiş, Hamas'ın esirleri bırakmak için hazır olduğu aktarılmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile görüşme yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin derhal teslim alınmasına hazır olduklarını duyurdu.

Hamas ve İsrail arasında Gazze 'de ateşkes anlaşması kapsamındaki esir takası yarın yapılacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , İsrailli esirleri derhal teslim almaya hazır olduklarını söyledi. Öte yandan İsrail makamları, pazartesi günü serbest bırakılması planlanan Filistinli tutukluların ailelerini tehdit ederek, evlerine baskın düzenledi ve dönüşlerini kutlamamaları konusunda uyardı.

Gazze- AFP

İSRAİL 2 BİN FİLİSTİNLİ TUTUKLUYU SERBEST BIRAKACAK

İsrail, aralarında müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 kişi ve Gazze'den kaçırılıp herhangi bir suçlama yöneltilmeden tutulan yüzlerce erkek, kadın ve çocuğun da bulunduğu 2 bin Filistinli tutukluyu serbest bırakmaya hazırlanıyor. Buna karşılık Hamas, Gazze'de tutuklu bulunan tahmini 20 İsrailli hayatta kalan tutuklunun yanı sıra, 28 İsraillinin daha cesedini serbest bırakacak.