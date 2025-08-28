Bursa'da yangın! Anons üstüne anons... Bursa-Bilecik kara yolu ulaşıma kapatıldı

Türkiye yaz boyu orman yangınlarıyla mücadele etti.
Ciğerimizi yakan yangınlardan biri daha Bursa'da başladı.
Takvim.com.tr yangına ilişkin gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
HAYVANLAR KURTARILDI
Yangın, Marmaracık, Fethiye ve Seymen köylerinin ormanlık alanlarında büyüdü. Fethiye ve Seymen köyleri arasındaki çiftlikler ile Marmacık köyleri sınırlarındaki çiftliklerdeki hayvanlar ekiplerce tahliye edildi.
Kamyonlara konulan büyükbaş hayvanlar uzaklaştırıldı. Ayrıca ekipler bir köpeği de alevlerden kurtarıp el arabasıyla uzaklaştırdı.
Jandarma ekipleri de tedbir amacıyla Bursa Bilecik karayolunu trafiğe kapattılar. Bölgeye çok sayıda iş makinesi de sevk edildi.
MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI
Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi’nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı.
327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.
ALEVLER İLERLİYOR! YOL ULAŞIMA KAPANDI
Alevlerle amansız mücadele eden ekiplere köylüler de destek olurken, ormana yakın olan tavuk ve hayvan çiftliğine doğru ilerlemesi, herkesi tedirgin etti. Alevler Bursa-Bilecik yolunu da tehdit edince, jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 12 araç 25 personel alevlere karşı mücadele ediyor.
Öte yandan ormanlık alanın dibinde Bağlar Mevkisi'ndeki güneş enerjisi santrali de yangının tehdidi altında kalırken, helikopterler bu bölgede de defalarca sorti yaptı.
ALEVLER BÜYÜYOR
Rüzgarın da etkili olduğu bölgede köylüler de alevlerin yükseldiği bölgeye yardıma koştu. Yaşanan yangının boyutu, havadan dronla görüntülendi.
BİR YANGIN DA ÇANAKKALE'DE
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın çıktı. Merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
BURSA'DA ORMAN YANGINI
Bursa Yenişehir'in Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.