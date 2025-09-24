BM Genel Kurulu'nda ikinci gün! Zelenskiy'den uluslararası hukuk eleştirisi! Pezeşkiyan kürsüde

PODCAST CANLI YAYIN

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumunun ikinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kürsüye çıktı. Zelenskiy sözlerine "Suriye, Gazze, Ukrayna... Hiçbiri yardım görmüyor." diyerek başladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumunun ikinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kürsüde konuşma yaptı.

PEZEŞKİYAN KÜRSÜDE

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul Oturumunda konuştu.

ZELENSKİY'DEN ULUSLARARASI HUKUKA ELEŞTİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve  BM kürsüsünde konuştu. Zelenskiy sözlerine "Suriye, Gazze, Ukrayna... Hiçbiri yardım görmüyor." diyerek başladı.