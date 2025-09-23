BM Genel Kurul toplantısı başladı! İlk konuşma Guterres'ten: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullandı | Trump kürsüye çıktı prompter bozuldu

"BM'NİN AMACI NE Kİ?"

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresince 7 savaşı bitirdiğini söyledi. Savaşları sonlandırma aşamasında BM'den destek görmediğini belirten Trump, "Birleşmiş Milletler'in amacı ne ki?" dedi.

Prompterının bozulduğunu söyleyen Trump, Birleşmiş Milletler'i topa tuttu ve BM binasının asansörlerinin bile bozuk olduğunu belirtti.

Joe Biden yerine kendisi başkan olsa Ukrayna Savaşı'nın hiç başlamamış olacağını söyleyen Trump, Gazze konusunda ise "Hepimiz bir aradayken bu savaşı bitirelim" dedi.

Trump ayrıca Rusya'ya ambargo çağrısı yaptı ve "Tarife uygulamaya hazırız" dedi.