BM Genel Kurul toplantısı başladı! İlk konuşma Guterres'ten: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullandı | Trump kürsüye çıktı prompter bozuldu

ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurul toplantısı başladı. Açılışı yapan Guterres, İsrail'in Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını söyleyerek konuşmasına başladı.
CANLI ANLATIM
"BM'NİN AMACI NE Kİ?"
ABD Başkanı Donald Trump, görev süresince 7 savaşı bitirdiğini söyledi. Savaşları sonlandırma aşamasında BM'den destek görmediğini belirten Trump, "Birleşmiş Milletler'in amacı ne ki?" dedi.
Prompterının bozulduğunu söyleyen Trump, Birleşmiş Milletler'i topa tuttu ve BM binasının asansörlerinin bile bozuk olduğunu belirtti.
Joe Biden yerine kendisi başkan olsa Ukrayna Savaşı'nın hiç başlamamış olacağını söyleyen Trump, Gazze konusunda ise "Hepimiz bir aradayken bu savaşı bitirelim" dedi.
Trump ayrıca Rusya'ya ambargo çağrısı yaptı ve "Tarife uygulamaya hazırız" dedi.
TRUMP KÜRSÜYE ÇIKTI PROMPTER BOZULDU
ABD Başkanı Donald Trump kürsüye çıktı. Trump BM Genel Kurulunda konuşmasına başlarken konuşma metnini okuduğu prompter bozuldu.
TRUMP BM BİNASINA GİRİŞ YAPTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın BM binasına giriş yaptığı ve yakında konuşmasına başlayacağı bildirildi.
4. SIRADA BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK
80. BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
Bugün 4. sırada konuşmasını yapacak Erdoğan'ın hitabında, özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.
89 DEVLET BAŞKANI KATILIYOR
BM Sözcülüğü, 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'na bu yıl 89 devlet başkanı, 5 başkan yardımcısı, 1 prens, 43 hükümet başkanı, 5 başbakan yardımcısı, 45 bakan, 1 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.
Afganistan, Myanmar ve Şeyseller yönetimlerinin bu yıl Genel Kurul toplantılarına katılmadığı belirtildi.
GİZLİ SERVİS'TEN BM HAZIRLIĞI
ABD Gizli Servisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta ABD hükümet yetkililerine yönelik birçok "tehdit ve saldırılarda" kullanıldığı belirtilen telekomünikasyon ağını çökerttiğini duyurdu.
Gizli Servis yetkilisi Matt McCool, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da yayınlanan videolu mesajda ilkbaharda üst düzey ABD hükümet yetkililerine yönelik telekomünikasyonla bağlantılı tehditlere ilişkin operasyon yürüttüklerini açıkladı.
Gizli Servis'ten yapılan yazılı açıklamada, yürütülen operasyon kapsamında New York metropol alanında 300'ü aşkın eş konumlu SIM sunucusu ve birçok konumda 100 bini aşkın SIM kart bulunduğu belirtildi.
BM Genel Kurulu'nun düzenlendiği bina yakınlarında yoğun bulunan bu elektronik cihaz ağının çökertildiği aktarıldı.
Bu cihazların "baz istasyonlarını devre dışı bırakabilecek, hizmeti engelleme saldırıları düzenleyebilecek ve olası tehdit unsurları ile suç örgütleri arasında anonim, şifreli iletişimi kolaylaştırabilecek" kapasitede olduğu ifade edildi.
Açıklamada, cihazlara ilişkin ilk analizlerin "yabancı ülkelerden tehdit unsurları ile federal kolluk kuvvetlerinin bilgisi dahilindeki kişiler arasında hücresel iletişim olduğunu ortaya koyduğu" vurgulanarak, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Gizli Servis Direktörü Sean Curran, "Bu cihaz ağının ülkemizin telekomünikasyonunu aksatma potansiyeli ne kadar vurgulansa azdır." ifadesini kullandı.
BM'DE TARİHİ TOPLANTI
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, BM 80. Genel Kurul Başkanı Alman Annalena Baerbock başkanlığında ve BM Genel Sekrereri Antony Guterres'in İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığını söylediği konuşmasıyla başladı.
"GAZZE'DEKİ DEHŞET İNSANLIĞA MEYDAN OKUYAN KARARLARIN SONUCU"
Guterres "Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu." dedi.
"BAŞKAN ERDOĞAN FİLİSTİN'İN VE KÜRESEL VİCDANIN SESİ OLACAK"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak." ifadesini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasına ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek nitelikte önemli bir konuşma yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak.