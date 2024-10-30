BIDEN'IN DANIŞMANLARI İSRAİL'E GİDİYOR

The Times of Israel'e konuşan bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları Brett McGurk ve Amos Hochstein'ın bugün İsrail'e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında olası bir ateşkesi görüşeceklerini söyledi.

Yetkili, Walla haber sitesinin ikilinin İsrail'e giderek resmi bir ateşkes teklifi sunacağını ve İsrailli ve Amerikalı yetkililerin birkaç hafta içinde tamamlanabileceğini söylediği anlaşmayı onayladığını söyledi.