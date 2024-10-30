İran, Lübnan ve İsrail arasında gerilim devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kahire'nin ateşkes teklifini reddetmesinin ardından CIA harekete geçmişti. CIA Direktörü William Burns'ün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bilinirken İsrail basınından bir haber daha geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları Brett McGurk ve Amos Hochstein'ın bugün İsrail'e giderek Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında olası bir ateşkesi görüşecekleri bildirildi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Belediyesi, İsrail'in işgal, abluka ve yoğun saldırıları nedeniyle insani krizin her geçen gün derinleştiği kenti "felaket bölgesi" ilan ederek acil yardım çağrısında bulundu.
Beyt Lahiya Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin, soykırım niteliğindeki saldırılar ve abluka nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Beyt Lahiya'nın yiyecek, su, hastane, ambulans, sivil savunma, doktor, belediye hizmetleri ve iletişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bu nedenlerden dolayı Beyt Lahiya'yı felaket bölgesi ilan ediyor, katliam ve soykırıma maruz kalan kentte kurtarılabileceklerin acilen kurtarılması için yardım çağrısında bulunuyoruz.
The Times of Israel'e konuşan bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları Brett McGurk ve Amos Hochstein'ın bugün İsrail'e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında olası bir ateşkesi görüşeceklerini söyledi.
Yetkili, Walla haber sitesinin ikilinin İsrail'e giderek resmi bir ateşkes teklifi sunacağını ve İsrailli ve Amerikalı yetkililerin birkaç hafta içinde tamamlanabileceğini söylediği anlaşmayı onayladığını söyledi.