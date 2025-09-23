Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Trump'la bir araya gelecek... Guterres'e "İsrail'e baskı artsın" çağrısı

"GAZZE İÇİN İNSANLIK GÖREVİNİZİ YERİNE GETİRİN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap etti.



Sözlerine "Biz bugün bu kürsüde sesi kısılmak istenen Filistin halkının tercümanıyız" ifadeleriyle başlayan Erdoğan, Gazze'deki soykırımı anlatan 3 fotoğrafı kürsüden gösterdi.



"İçim kan ağlıyor" diyen Başkan Erdoğan, "Avrupa'da bir çocuğa diken batsa yürekler yanıyor; ama Gazze'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezisiz ampute ediliyor" dedi.



Erdoğan dünya liderlerine tarihi bir çağrı yapıp "Gün bugündür. Gazze için insanlık görevinizi yerine getirin" şeklinde konuştu.



İsrail'in mutlaka hesap vermesi gerektiğini dile getiren Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkün" hakikatini yineledi. Erdoğan Suriye'den Orta Doğu'ya, Akdeniz'den KKTC'ye önemli mesajlar verdi.