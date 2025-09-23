Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Trump'la bir araya gelecek... Guterres'e "İsrail'e baskı artsın" çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitabının ardından Gazze için diplomasi trafiğine hız verdi.
Erdoğan peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi.
Takvim.com.tr, Başkan Erdoğan'ın New York'taki mesasinin nabzını tuttu.
CANLI ANLATIM
ERDOĞAN TRUMP'LA BULUŞACAK
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle kısıtlı sayıda Müslüman liderlerle yapacağı Gazze toplantısına katılacak.
Birleşmiş Milletler binasında gerçekleşmesi planlanan toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya’nın da katılması bekleniyor.
TÜRKİYE LİBYA'DA KALICI İSTİKRAR PEŞİNDE
Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüşmesinde Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrarı hedeflediğini, bunun için desteği sürdüreceklerini belirtti
MENFİ TÜRKEVİ'NE GELDİ
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti.
İSRAİL'E BASKI ARTSIN | BM'DE "REVİZYON" MESAJI
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüşmesinde uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların erişimi için İsrail'e baskısını artırması gerektiğini belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını, ateşkes, barış çabalarının yoğunlaştırılmasının önemini belirtti.
Erdoğan görüşmede, BM sisteminde revizyon ihtiyacının net biçimde ortaya çıktığını, Türkiye'nin çalışmalara her türlü katkıyı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN GUTERRES'LE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezindeki görüşmede Erdoğan, BM 80. Genel Kurul'una ilişkin hazırlanan defteri de imzaladı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
"GAZZE İÇİN İNSANLIK GÖREVİNİZİ YERİNE GETİRİN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap etti.
Sözlerine "Biz bugün bu kürsüde sesi kısılmak istenen Filistin halkının tercümanıyız" ifadeleriyle başlayan Erdoğan, Gazze'deki soykırımı anlatan 3 fotoğrafı kürsüden gösterdi.
"İçim kan ağlıyor" diyen Başkan Erdoğan, "Avrupa'da bir çocuğa diken batsa yürekler yanıyor; ama Gazze'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezisiz ampute ediliyor" dedi.
Erdoğan dünya liderlerine tarihi bir çağrı yapıp "Gün bugündür. Gazze için insanlık görevinizi yerine getirin" şeklinde konuştu.
İsrail'in mutlaka hesap vermesi gerektiğini dile getiren Erdoğan "Dünya 5'ten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkün" hakikatini yineledi. Erdoğan Suriye'den Orta Doğu'ya, Akdeniz'den KKTC'ye önemli mesajlar verdi.