Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması!

GEBELE'DE TDT ZİRVESİ

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, 7 Ekim’de Azerbaycan’ın Gebele kentinde yapılacak. “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla düzenlenecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra üye ülkelerin liderleri ve gözlemci devletlerin temsilcileri bir araya gelecek. Burada bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirecek, Türk dünyasında iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alacak.



TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 12.ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, bugün Azerbaycan’ın tarihi şehri Gebele’de yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi’ne katılacak. “Bölgesel Barış ve Güvenlik" temalı zirvede, TDT üyesi ülkeler ve gözlemci devletlerin liderleri ile üst düzey heyetlerin bir araya gelecek.

GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK DIRAMI

Zirvede Başkan Erdoğan’ın, Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekmesi ve uluslararası topluma “adalet ve insaf” çağrısını yinelemesi bekleniyor. Türkiye’nin, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği güçlü desteğin, Türk dünyasında da karşılık bulduğu belirtiliyor. Başkan Erdoğan’ın, Türk devletlerinin ortak vicdanını yansıtan bir duruş sergileyerek, İsrail’in saldırılarına karşı uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde ortak bir tutum çağrısı üzerinde durması bekleniyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER

7 Ekim’de yapılacak zirvede katılımcıların bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alınacak. Türk dünyasında iş birliğini güçlendirmeye ve barış ile refahı artırmaya yönelik belgeler imzalanacak.

TDT DIŞ İŞLERİ BAKANLARI ZİRVE ÖNCESİ BİR ARAYA GELECEK

Devlet Başkanları Zirvesi’nden önce TDT dışişleri bakanlarının da bir araya gelecek. Azerbaycan’ın tarihi şehri Gebele’de yapılacak zirvenin, Türk devletleri arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirerek ortak vizyonu yansıtacağı belirtiliyor.