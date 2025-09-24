Başkan Erdoğan'dan ABD'de yatırım zirvesi! Türk ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 23 Eylül'de 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap etti. Sözlerine "Biz bugün bu kürsüde sesi kısılmak istenen Filistin halkının tercümanıyız" ifadeleriyle başlayan Erdoğan, Gazze'deki soykırımı anlatan 3 fotoğrafı kürsüden gösterdi. "İçim kan ağlıyor" diyen Başkan Erdoğan, "Avrupa'da bir çocuğa diken batsa yürekler yanıyor; ama Gazze'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezisiz ampute ediliyor" dedi. Erdoğan dünya liderlerine tarihi bir çağrı yapıp "Gün bugündür. Gazze için insanlık görevinizi yerine getirin" şeklinde konuştu.











YATIRIM ZİRVESİ



Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi için Türkiye'ye ekonomik yatırımlar kapsamında bugün Türk ve ABD'li iş insanları ile bir araya gelecek. Erdoğan, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'nda, "Değerli dostum Başkan Trump'la 2019 yılında belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Türk-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve ABD'li CEO'larla bir araya gelecek ardından Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek İklim Zirvesi'nde hitap edecek.