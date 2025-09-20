Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak | İşte Başkan Erdoğan'ın ABD çantasındaki 5 kritik dosya

BAŞKAN’IN ABD ÇANTASINDA BEŞ KRİTİK DOSYA

Başkan Erdoğan Trump ile görüşmesinde 5 önemli konuyu gündeme getirecek. En önemli gündem maddesi İsrail’in Gazze’deki soykırımı olacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bir diğer konu ise Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi olacak. Türkiye’nin rolü ve çabalarına da değinecek. Türkiye’nin her iki tarafla diyalog kurarak çatışmanın sona erdirilmesine katkı sağlama kararlılığını işaret edecek olan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barışın ancak diplomasi ve uluslararası işbirliği ile mümkün olacağını BM kürsüsünde bir kez daha ifade edecek.

KKTC’NİN HAK VE MENFAATLERİ

BM Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) uluslararası alandaki hak ve menfaatlerini de güçlü şekilde dile getirecek olan Cumhurbaşkanı, KKTC’nin iki devletli çözüm yaklaşımını ve Türkiye’nin KKTC’nin haklarını ve güvenliğini koruma kararlılığını yineleyecek.

SURİYE’DE İSTİKRAR ÇAĞRISI

Erdoğan’ın konuşmasında Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözüm süreci de gündeme gelecek. Türkiye’nin, Suriye’nin parçalanmasına karşı olduğu vurgulanacak. Erdoğan, Suriye’de kalıcı barışın ancak ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasıyla mümkün olacağını ifade edecek.

BM’DE REFORM VURGUSU

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda uluslararası sistemin adil ve kapsayıcı yapıya kavuşması gerekliliğini de hatırlatacak.