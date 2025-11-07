Başkan Erdoğan Bakü'ye gidiyor... İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temas ve ziyaretlerini sürdürüyor.
BAŞKAN AZERBAYCAN'DA
Erdoğan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın Başkaneti Bakü'ye gitti. Erdoğan ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşecek.
Takvim.com.tr ziyareti canlı takip olarak aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ERDOĞAN BAKÜ'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla başkent Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Azerbaycan'a gitti.
Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.
BAŞKAN BAKÜ YOLUNDA
Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer ilgililer uğurladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Erdoğan ile Azerbaycan'a gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'A GİDECEK
Başkan Erdoğan'ın Azebaycan ziyaretini duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.