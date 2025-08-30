Balıkesir'in Kesput ilçesinde orman yangını! Hava ve kara araçlarının müdahalesi başladı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Takvim.com.tr bölgede yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
MÜDAHALE BAŞLADI
Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.