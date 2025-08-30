PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir'in Kesput ilçesinde orman yangını! Hava ve kara araçlarının müdahalesi başladı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Takvim.com.tr bölgede yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Takvim.com.tr bölgede yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...

CANLI ANLATIM

MÜDAHALE BAŞLADI

Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.