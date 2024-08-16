Ateşkes görüşmelerine katliam darbesi! İsrail sinyal verdi: Saldırı başlatacağız! Hizbullah ilk kez tünellerde video paylaştı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 40 bin Filistinliyi katletti.
Dün Doha'da başlayan ve bugün de süreceği bilgisi paylaşılan ateşkes müzakerelerinde olumlu ilerlemeler olduğunu belirtirken, İsrail'den bir katliam sinyali daha geldi.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana 40 bin Filistinliyi katletti.
Dün Doha'da başlayan ve bugün de süreceği bilgisi paylaşılan ateşkes müzakerelerinde olumlu ilerlemeler olduğunu belirtirken, İsrail'den bir katliam sinyali daha geldi.
İsrail ordusu, defalarca yerinden ettiği Gazzelilerin 1 milyondan fazlasını sıkıştırdığı El-Mevasi'nin bazı yerlerine saldırı başlatacağını ilan edip buradan da çıkmalarını istedi.
Öte yandan Hizbullah'tan da karşı bir atak geldi. Hizbullah, İsrail'e gözdağı vermek amacıyla tünellerini ve roketlerini paylaştığı bir video yayımladı. Videodaki mesajların Arapça ve İbranice olması dikkat çekti.
Hizbullah, İsrail'e gözdağı vermek amacıyla tünellerini ve roketlerini paylaştığı bir video yayımladı. Videodaki mesajların Arapça ve İbranice olması dikkat çekti. Tünellerin 'İmad-4' olarak adlandırıldığı belirtildi.
Görüntülerde, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın "Eğer İsrail Lübnan'a savaşı dayatırsa, hiçbir zaman beklemediği kader günü ile karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş tüm Filistin ve Ürdün sınırına kadar uzanacaktır. Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar uzanacaktır." ifadelerinin yer aldığı görüldü.
İsrail yönetimi, yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi hapsetmeye çalıştığı El-Mevasi'yi de hedefine koymuş durumda.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve En-Nasr bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulundu.
Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "insani bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı El-Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekti.
"Tahliye" kararının alınmasının nedenlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atan Adraee, paylaştığı haritada yer alan bazı bölgelerdeki Filistinlilerden göç etmelerini istedi.
ATEŞKES SÜRERKEN TAHLİYE HABERİ
İsrail ordusunun El-Mevasi'deki bazı bölgelerin boşaltılması talebinin, Katar'ın başkenti Doha'da Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerin devam ettiği bir süreçte gelmesi dikkati çekti.
Gazzelileri yeniden göçe zorlayan bu "tahliye kararının" Doha'da dün başlayan ve bugün de devam edecek olan ateşkes ve esir takası müzakerelerine etkisi ise henüz bilinmiyor.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan "Gazze'de ateşkes" görüşmelerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Haber Ajansına (QNA) önemli açıklamalarda bulundu.
Sözcü el-Ensari, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin başkent Doha'da dün başlayan arabuluculuk görüşmelerinin bugün de devam edeceğini ifade etti. Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes çabalarının sürdüğünü belirten el-Ensari, arabulucuların, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve Gazze'ye mümkün olan en büyük miktarda insani yardımın girmesini sağlayacak bir ateşkese ulaşmak için ilerleme kaydetme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. El-Ansari, Katar, Mısır ve ABD liderleri tarafından 8 Ağustos'ta yayınlanan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, rehineler ve ailelerinin uzun süredir yaşadıkları acılara son verilmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu, daha sonra BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı ile onaylanan ilkeler temelinde bir ateşkes anlaşması ve rehineler ile Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunan açıklamaya dikkat çekti.
Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, Doha'da dün başlayan Gazze'de ateşkes müzakereleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Herhangi bir müzakerenin daha önce üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik net bir plana dayanması gerektiğine inandıklarını dile getiren Bedran, Doha'daki müzakerelere de Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan stratejik bir perspektiften baktıklarını aktardı.
İsrail'in isteksiz davranması nedeniyle Gazze'de ateşkese varılamadığını kaydeden Bedran, ateşkes anlaşmasının, "saldırıların sona ermesi, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmeleri, yeniden imar ve esir takasını içermesi" gerektiğini kaydetti.
Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakerelerin iyi geçtiği aktarıldı.
Adı açıklanmayan bir yetkili, Haaretz gazetesine Doha'daki müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Müzakerelere devam edileceğini aktaran yetkili, görüşmelerde 48 saat içinde ilerleme kaydedileceğini umut ettiğini ifade etti.
Öte yandan İsrail basını, İsrailli müzakere heyetinin yarın da görüşmelere devam etmek için Doha'da kaldığını yazdı.
İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması amacıyla yapılan müzakereler Doha'da dün başlamıştı.
Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başını çektiği yetkililer katılmıştı.
Müzakerelere katılmayacağını duyuran Hamas, arabuluculardan (ABD Başkanı Joe Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde) 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususları uygulamaya yönelik bir plan sunmasını ve İsrail'in bu plana bağlı kalacağına dair açık bir taahhütte bulunmasını talep etiğini belirtmişti.
İsrail askerleri dün işgal altındaki Batı Şeria’da en az 40 kişiyi göz altına alırken hava saldırısında da iki Filistinliyi katletmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentindeki bir köye yaptıkları baskın sırasında bir Filistin vatandaşını öldürdü, Filistinlilere ait evleri ve arabaları ateşe verdi.
Görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerden oluşan kalabalık bir grubun, Kalkilya'nın Cit Köyü'ne saldırdığını, köy sakinlerine gerçek mermilerle ateş açtığını, evlere taş attığını, Filistinlilerin çok sayıda ev ve arabasını ateşe verdiğini söyledi.
İsrail ordusunun saldırgan Yahudi yerleşimcilere koruma sağladığı ve sivil savunma araçlarının köye girmesini engellediğini belirtildi.