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CANLI | ABD’den İran’a saldırı mesajı! Yahya Sinwar'ın otopsisini yapan doktor anlattı! Netanyahu'nun evine füze

Hamas lideri Yahya Sinwar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından bölgede tansiyon had safhaya ulaştı. ABD Başkanı Joe açıkça İran’a saldıracaklarını söyledi ce ''İsrail'in İran'ı ne zaman ve nasıl vuracağını biliyorum'' ifadelerini kullandı. İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney ise Yahya Sinwar hakkında açıklama yaptı. Sinwar'ın otopsisini yapan doktor ise Hamas liderinin son ana kadar nasıl direndiğini anlattı. Öte yandan Lübnan'dan atılan İHA, Netanyahu'nun evinin olduğu bölgeye düştü. Lübnan'dan İsrail'e yapılan füze aıtşlarında 10 kişinin yaralandığı belirtildi. İşte, tüm gelişmeler...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 09:14 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:41
CANLI | ABD’den İran’a saldırı mesajı! Yahya Sinwar’ın otopsisini yapan doktor anlattı! Netanyahu’nun evine füze

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hamas lideri Yahya Sinwar İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bir saldırıda şehit düştü. Sinwar'ın son dakikalarına ilişkin görüntülerde sonuna kadar mücadele ettiği ve İsrail dronlarına el bombası attığı görüldü.

    Netanyahu'nun evine İHA saldırısı

    CANLI ANLATIM
    12:30 19 Ekim 2024
    LÜBNAN'DAN İSRAİL'E FÜZE YAPDI: 10 YARALI

    İsrail’in Hayfa ve Kiryat bölgelerinde devreye giren alarmların ardından Lübnan'dan 20 fırlatma tespit edildiği bildirildi. Hizbullah’tan Yukarı Celile ve Batı Celile bölgesine doğru yaklaşık 35 fırlatma tespit edildiği belirtilirken şarapnel parçaları dolayısıyla 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

     

     

    11:16 19 Ekim 2024
    HİZBULLAH KOMUTANINA SALDIRI

    İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin cuma günü Hizbullah'ın ikinci komutanı Nasır Abid el-Aziz Raşid'i etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

    İsrail ordusu Raşid'in, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki Bint Cebeli bölgesinin komutan yardımcısı olduğunu ve bu görevi, İsrailli sivillere yönelik saldırıları ilerletmek ve gerçekleştirmek için kullandığını iddia etti.

    10:56 19 Ekim 2024
    BİBİ'DEN SONRA HAYFA'YA DA SALDIRI
    İsrail Kanal 12 Lübnan'dan Hayfa Körfezi'ndeki Kiryat Ata'ya atılan füze sonucu bir arabanın yandığını ve bir kişinin ise yaralandığını belirtti.
    10:44 19 Ekim 2024
    HİZBULLAH "BİRKAÇ SAAT İÇİNDE" DEMİŞTİ
    Netanyahu'nun evini hedef alan füzenin ardından İsrail gazetesi Yediot Ahronot, dün akşam Hizbullah'ın üst düzey bir üyesinin Lübnan yayın organı El Mayadin'e "önümüzdeki birkaç saat içinde niteliksel ve önemli bir gelişmeye tanık olacağız" şeklinde açıklama yaptığını hatırlattı.
    09:56 19 Ekim 2024
    NETANYAHU'NUN DİBİNE FÜZE

    Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etti.

    İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail hava sahasına doğru üç İHA'nın girdiğinin tespit edildiği, ikisinin imha edildiği belirtildi.

     

     

    Bir İHA'nın Kayserya kentinde bir yapıya isabet ettiği ancak yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sırasında, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssünde alarmlar çaldı.

    İsrail ordusu, başka bir İHA'nın sızmış olması ihtimalinin kalmadığını savundu.

    İsrail polis sözcülüğü yaptığı açıklamada, Kayserya kentinde İHA'nın bir binaya isabet etmesi nedeniyle polisin yoğun biçimde bölgede konuşlandığı, herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama-tarama yaptığı belirtildi.

    Öte yandan, İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği ve kentte buraya çıkan yolların giriş-çıkışlarını kapattığı bildirildi.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik için kurulmuş beton bloklar ve bekçi kulübesinin bulunduğu alanın çevresine sağlık ekipleri ve polisin yoğun biçimde toplandığı görülüyor.

    Aynı şekilde, sosyal medyada dolaşan bir görüntüde bölgede uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA'nın geçtiği ve ardından saldırı alarmları çaldığı dikkati çekiyor.

    Hizbullah'tan, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

    09:39 19 Ekim 2024
    SİNWAR'IN OTOPSİSİNİ YAPAN DOKTOR ANLATTI

    Hamas’ın şehit lideri Yahya Sinwar’ın otopsisini yapan İsrailli doktor Chen Kugel, raporun detaylarını anlattı. Kugel’in anlattığına göre Sinwar önce muhtemelen küçük bir füze veya tank mermisinden gelen şarapnel parçası ile vurulmuş ve kolu ciddi şekilde hasar görmüştü.

    KOLUNA TURNİKE YAPMIŞ

    Kugel, Sinwar’ın elektrik kablosu ile geçici bir turnike yaptığını ve kanamayı durdurmaya çalıştığını belirtti ve “Ama her halükarda işe yaramazdı… Yeterince güçlü değildi ve ön kolu parçalandı” dedi.

    SON ANA KADAR ÇATIŞTI

    CNN’e konuşan bir İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü, Kugel’in bulguları hakkında, bir silahlı çatışma yaşandığını ve çatışmanın İsrail ordusunun binaya tank mermisi ateşlenmesiyle sona erdiğini söyledi.

    HER YERİNDE ŞARAPNEL PARÇALARI VARDI

    Kugel ise “Sağ ön kolun füze yaralanması, sol bacağında veya uyluğunda düşen duvar ve vücuduna giren ancak yalnızca göğsünde olan birçok şarapnel yaralanmaları var. Bunlar ciddi hasara yol açtı ancak ölüm nedeni kafasındaki kurşun yarası” dedi.

    Sinwar’ın ölüm saatinin yaklaşık olarak çarşamba günü öğleden sonra olduğunu belirten Kugel, Sinwar’ın DNA’sının tespit edilmesi için parmağının kesildiğini söyledi.

    09:04 19 Ekim 2024
    HAMANEY: DİRENİŞ DEVAM EDECEK

    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın şehadetinin “direniş eksenini” durdurmayacağını ve Hamas'ın var olmaya devam edeceğini söyledi.

    Hamaney yaptığı açıklamada “Onun kaybı Direniş Ekseni için şüphesiz acı vericidir ancak bu cephe önde gelen isimlerin şehit edilmesiyle ilerlemeyi durdurmadı. Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek.” dedi.

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