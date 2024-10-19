Hamas lideri Yahya Sinwar İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bir saldırıda şehit düştü. Sinwar'ın son dakikalarına ilişkin görüntülerde sonuna kadar mücadele ettiği ve İsrail dronlarına el bombası attığı görüldü.
İsrail’in Hayfa ve Kiryat bölgelerinde devreye giren alarmların ardından Lübnan'dan 20 fırlatma tespit edildiği bildirildi. Hizbullah’tan Yukarı Celile ve Batı Celile bölgesine doğru yaklaşık 35 fırlatma tespit edildiği belirtilirken şarapnel parçaları dolayısıyla 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin cuma günü Hizbullah'ın ikinci komutanı Nasır Abid el-Aziz Raşid'i etkisiz hale getirdiğini iddia etti.
İsrail ordusu Raşid'in, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki Bint Cebeli bölgesinin komutan yardımcısı olduğunu ve bu görevi, İsrailli sivillere yönelik saldırıları ilerletmek ve gerçekleştirmek için kullandığını iddia etti.
Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail hava sahasına doğru üç İHA'nın girdiğinin tespit edildiği, ikisinin imha edildiği belirtildi.
Bir İHA'nın Kayserya kentinde bir yapıya isabet ettiği ancak yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sırasında, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssünde alarmlar çaldı.
İsrail ordusu, başka bir İHA'nın sızmış olması ihtimalinin kalmadığını savundu.
İsrail polis sözcülüğü yaptığı açıklamada, Kayserya kentinde İHA'nın bir binaya isabet etmesi nedeniyle polisin yoğun biçimde bölgede konuşlandığı, herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama-tarama yaptığı belirtildi.
Öte yandan, İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği ve kentte buraya çıkan yolların giriş-çıkışlarını kapattığı bildirildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik için kurulmuş beton bloklar ve bekçi kulübesinin bulunduğu alanın çevresine sağlık ekipleri ve polisin yoğun biçimde toplandığı görülüyor.
Aynı şekilde, sosyal medyada dolaşan bir görüntüde bölgede uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA'nın geçtiği ve ardından saldırı alarmları çaldığı dikkati çekiyor.
Hizbullah'tan, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Hamas’ın şehit lideri Yahya Sinwar’ın otopsisini yapan İsrailli doktor Chen Kugel, raporun detaylarını anlattı. Kugel’in anlattığına göre Sinwar önce muhtemelen küçük bir füze veya tank mermisinden gelen şarapnel parçası ile vurulmuş ve kolu ciddi şekilde hasar görmüştü.
KOLUNA TURNİKE YAPMIŞ
Kugel, Sinwar’ın elektrik kablosu ile geçici bir turnike yaptığını ve kanamayı durdurmaya çalıştığını belirtti ve “Ama her halükarda işe yaramazdı… Yeterince güçlü değildi ve ön kolu parçalandı” dedi.
SON ANA KADAR ÇATIŞTI
CNN’e konuşan bir İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü, Kugel’in bulguları hakkında, bir silahlı çatışma yaşandığını ve çatışmanın İsrail ordusunun binaya tank mermisi ateşlenmesiyle sona erdiğini söyledi.
HER YERİNDE ŞARAPNEL PARÇALARI VARDI
Kugel ise “Sağ ön kolun füze yaralanması, sol bacağında veya uyluğunda düşen duvar ve vücuduna giren ancak yalnızca göğsünde olan birçok şarapnel yaralanmaları var. Bunlar ciddi hasara yol açtı ancak ölüm nedeni kafasındaki kurşun yarası” dedi.
Sinwar’ın ölüm saatinin yaklaşık olarak çarşamba günü öğleden sonra olduğunu belirten Kugel, Sinwar’ın DNA’sının tespit edilmesi için parmağının kesildiğini söyledi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın şehadetinin “direniş eksenini” durdurmayacağını ve Hamas'ın var olmaya devam edeceğini söyledi.
Hamaney yaptığı açıklamada “Onun kaybı Direniş Ekseni için şüphesiz acı vericidir ancak bu cephe önde gelen isimlerin şehit edilmesiyle ilerlemeyi durdurmadı. Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek.” dedi.