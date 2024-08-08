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ABD basınından flaş iddia: Hizbullah harekete geçti: İran’dan önce saldıracak

İran-Lübnan-İsrail hattında tansiyon her geçen dakika daha da yükseliyor. İsrail, İran’ın olası saldırıları için tarih vermeye devam ederken ABD basınından flaş bir iddia geldi. CNN Hizbullah’ın İsrail’e karşı İran’dan önce atağa geçebileceğini belirtti. Peki, İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? İşte, bölgede dakika dakika yaşananlar…

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 08:45 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 09:19
ABD basınından flaş iddia: Hizbullah harekete geçti: İran’dan önce saldıracak

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    İran-Lübnan ve İsrail hattında topyekün savaş tehditleri devam ediyor. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastta hayatını kaybetmesinin ardından gerilim had safhaya yükseldi.

    MISIR RESMEN SAAT VERDİ

    Mısır, İran yönetiminin "askeri tatbikat yapacağına" ilişkin resmi bildirimde bulunmasının ardından 8 Ağustos'ta saat 04.00 ile 07.00 arasında İran hava sahasını kullanmaktan kaçınacağını duyurmuştu.

    Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, İran'ın askeri tatbikatı dolayısıyla bu ülkenin hava sahasının kullanılmayacağına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

    Açıklamada, söz konusu askeri tatbikatların Tahran saatiyle 7 Ağustos'ta 11.30-14.30'da (TSİ 11.00-14.00) yapıldığı, 8 Ağustos'ta da 04.30-07.30 (TSİ 04.00-07.00) saatlerinde yapılacağı belirtildi.

    İran makamlarının, bu ülkenin hava sahasını kullanan tüm sivil havacılık şirketlerine uyarıda bulunduğu aktarıldı.

    Mısır makamlarının da ülkedeki tüm hava yolu şirketlerine söz konusu saatlerde İran hava sahasının kullanılmaması uyarısında bulunduğu bildirildi.

    Açıklamada ayrıca söz konusu uyarının "havacılık güvenliğini etkileyen her türlü tehlikeden kaçınma, Mısır uçaklarındaki yolcuların güvenliğinin sağlanması ve bu konuda uluslararası standartların uygulanması" amacıyla yapıldığı ifade edildi.

    İranlı yetkililer ise söz konusu karara ilişkin bir yorumda bulunmadı.

    CANLI ANLATIM
    08:28 08 Ağustos 2024
    ABD HİZBULLAH’I İŞARET ETTİ

    ABD basını, Hizbullah’ın İsrail’e İran’dan önce saldırabileceğini belirtti. CNN’e göre Hizbullah, İran’ın tereddütlerine rağmen yakında İsrail’e karşı harekete geçebilir.

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