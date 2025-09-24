Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Trump, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı kapıda uğurladı.
Dünyanın takip ettiği görüşmeye ilişkin gelişmeleri Takvim.com.tr dakika dakika aktardı.
CANLI ANLATIM
BAŞKAN YURDA DÖNDÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, 07.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.
TRUMP'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Başkan Erdoğan, kendisini kapıya kadar uğurlayan Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Başkan Erdoğan, Trump'a, "Türkiye'ye eşiyle beraber bekliyorum." dedi.
İMZALAR ATILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanındaki ortaklığı derinleştirecek Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını bildirdi.
Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladığını ifade etti.
Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
"Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."
HARİKA BİR GÖRÜŞMEYDİ
Trump ayrıca, Erdoğan'ın heyetinde yer alan isimlerle de tek tek tokalaşarak kendilerini yolcu etti.
Trump, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi." diye karşılık verdi.
2 SAAT 20 DAKİKALIK GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi.
Beyaz Saray'da 2 saat 20 dakika süren görüşmenin sonrasında, kapıda Başkan Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.
BEYAZ SARAY'DAN PAYLAŞIM
Beyaz Saray, Başkan Erdoğan ve Trump'ın yer aldığı bir paylaşım yaptı.
GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası basın mensupları dışarı alındı ve kritik görüşme başladı.
SIKINTILARI BİRLİKTE AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek F-35 gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Görüşme öncesi değerlendirmelerde bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bu ziyareti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile iç içe olan dönemde gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım."
Başkan Erdoğan, bir gazetecinin, "Siz, Başkan Trump'ın barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Bölgede birçok lider ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Gelecekte nasıl çalışabilirsiniz birlikte?" sorusuna, "Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte ele ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımız inanıyorum." yanıtını verdi.
BU ADAMA ÇOK BÜYÜK SAYGIM VAR
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." dedi.
Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Başkan Erdoğan ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan ile uzun zamandır dost olduğunu söyleyen Trump, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." ifadesini kullandı,
Trump, Erdoğan'ın "muazzam bir ordu kurduğunu" ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamanın onlar için bir onur olduğunu belirtti.
Türkiye ile çok iş yaptıklarını belirten Trump, "Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor." dedi.
Trump, Birleşmiş Milletlerde (BM) Başkan Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Suriye'ye yaptırımları Erdoğan'ın isteği üzerine kaldırdığını belirten Trump, "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi." dedi.
Trump, "Başkan Erdoğan, Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir." diye vurguladı.
ABD Başkanı Trump, “Başkan Erdoğan, her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle." diye konuştu.
Trump'ın açıklamalarından satır başları:
Ben sürgündeyken dostluğumuz sürüyordu.
Birlikte Avrupa'nın dört bir yanında çok macera yaşadık. Birlikte çok güçlü ordu kurduk. Yemek yiyeceğiz ve görüşme yapacağız. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden
Ben bu adama çok saygı duyuyorum. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson'u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum.
YANIMDAKİ ADAM ÇOK ÇETİN
Bunu yapabiliyor olmamız harika. Büyük Ortodoks Kilisesi buradaydı. Onlara yardım edeceğimi söyledim. Yanımdaki adam çok çetin. Çok çetin ve ülkesinde iyi işler yapıyor. Rusya'dan petrol almayı bıraktılar. Savaşın devam ettiğini görüyoruz. Ekonomileri çok kötü durumda. Binlerce insanı sebepsizce öldürüyorlar. İnsan hayatının ziyan edildiğini görüyoruz. Putin'in durması gerekiyor. İki ülke arasındaki ticareti de görüşeceğiz.
YAPTIRIMLAR KALKABİLİR
İyi bir görüşme geçirirsek Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz.
Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor.
NATO'nun tamamının Rusya'da vazgeçmemesi hayal kırıklığı yarattı. Başka konularda da iyi işler yaptılar. NATO'ya silah satıyoruz. Silahla ilgili ticaretimizin çoğunu şuan Ukrayna ile yapıyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı.
GAZZE'DE ANLAŞMAYA YAKINIZ
Erdoğan'ın Gazze konusundaki görüşlerini bilmiyorum. Öğreneceğim. Gazze'yi konuşacağız. O bölgedeki liderlerle harika görüşmeler yaptık. Burada bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Rehineleri kurtaracağız. Bunları kurtarmak zorundayız. 20 canlı rehine var. 30 tane de ölü rehine var.
SURİYE ERDOĞAN'IN BAŞARISI
Suriye'de olan Erdoğan'ın başarısı. Suriye'yi aldı ama aldığını kabul etmek istemiyor. Türkiye için zaferdir. Erdoğan istedi Suriye'ye yaptırımlar kalktı.
TRUMP KAPIDA KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu.
Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi.
Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.
DÜNYANIN GÖZÜ BU KAPIDA
ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'ın girişinde karşılayacak.
BEYAZ SARAY'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Görüşmeye dakikalar kala Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan'ın gelişi için hazırlıklar başladı.
10 DAKİKASI BASINA AÇIK
Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki kritik zirvenin ilk 10 dakikasının basına açık olacağını belirten A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçileceğini bildirdi.
Beyaz Saray tarafından paylaşılan programa göre, Başkan Erdoğan ve Trump ilk olarak TSİ 18.15’te Oval Ofis’te ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin basına kapalı olacağı bildirildi.
Programın devamında liderler, TSİ 18.45’te Kabine Odası’nda öğle yemeğinde buluşacak. Bu oturum da basına kapalı şekilde yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN WASHINGTON'DA
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak New York'tan ayrıldı.
Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal uğurladı. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi. Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafedeki Joint Base Andrews Havalimanı'na indi. Joint Base Andrews Havalimanı'nda Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Washington'a geldi.
Havalimanından, geceyi geçireceği Beyaz Saray'a ait Blair House'a giden Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan, burada vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Öte yandan ABD Gizli Servisi'nin, Erdoğan'ın kalacağı Blair House çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
TEFERRUATLI BİR GÖRÜŞME OLACAK
Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki İklim Zirvesi'nin ardından Türkevi'ne geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
New York temaslarında sona geldiği hatırlatılarak görüşmelerinin nasıl geçtiği sorulan Erdoğan, "Güzel oldu, güzel geçti. Vietnam lideri ile yapacağım görüşmeden sonra Washington'a geçeceğiz. Yarın Sayın Trump ile inşallah detay teferruatlı bir görüşmemiz olacak." dedi.
Bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere, ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz." yanıtını verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DE A HABER'E KONUŞTU
Başkan Erdoğan BM temasları için New Yokr'a geldiği 21 Eylül'de A Haber'in, "Trump'la Suriye'de SDG'ye operasyon masaya gelecek mi?" sorusunu yanıtlayarak, ana gündemin Orta Doğu olacağını bildirmişti. Başkan Erdoğan, "Sayın Trump'la yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor, bizim için Orta Doğu'daki atılacak her adım hayatidir ve bunları da tabi sayın Trump'la görüşmemiz gerekiyor. Çok çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.
TARİHİ TRUMP DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da görüşecek. Kritik buluşmayı Trump sosyal medya hesabından duyurdu.
İkili zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, yaptığı paylaşımda, "25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. 25'inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!" ifadelerini kullandı.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Başkan ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Başkan Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. 25'inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!"