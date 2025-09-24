6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi karşılama! Başkan Erdoğan ve Trump zirvesi başladı | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada

BU ADAMA ÇOK BÜYÜK SAYGIM VAR

Kritik görüşme başladı. Trump, yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray'da kendisini ağırlamak bizim için bir onur. Bu adam çok büyük saygım var. Başkan Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." dedi.



Trump'ın açıklamalarından satır başları:





Ben sürgündeyken dostluğumuz sürüyordu.



Birlikte Avrupa'nın dört bir yanında çok macera yaşadık. Birlikte çok güçlü ordu kurduk. Yemek yiyeceğiz ve görüşme yapacağız. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden.

Ben bu adama çok saygı duyuyorum. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson'u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum.





YANIMDAKİ ADAM ÇOK ÇETİN



Bunu yapabiliyor olmamız harika. Büyük Ortodoks Kilisesi buradaydı. Onlara yardım edeceğimi söyledim. Yanımdaki adam çok çetin. Çok çetin ve ülkesinde iyi işler yapıyor. Rusya'dan petrol almayı bıraktılar. Savaşın devam ettiğini görüyoruz. Ekonomileri çok kötü durumda. Binlerce insanı sebepsizce öldürüyorlar. İnsan hayatının ziyan edildiğini görüyoruz. Putin'in durması gerekiyor. İki ülke arasındaki ticareti de görüşeceğiz.

YAPTIRIMLAR KALKABİLİR



İyi bir görüşme geçirirsek Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz.

Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor.

NATO'nun tamamının Rusya'da vazgeçmemesi hayal kırıklığı yarattı. Başka konularda da iyi işler yaptılar. NATO'ya silah satıyoruz. Silahla ilgili ticaretimizin çoğunu şuan Ukrayna ile yapıyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı.

GAZZE'DE ANLAŞMAYA YAKINIZ



Erdoğan'ın Gazze konusundaki görüşlerini bilmiyorum. Öğreneceğim. Gazze'yi konuşacağız. O bölgedeki liderlerle harika görüşmeler yaptık. Burada bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Rehineleri kurtaracağız. Bunları kurtarmak zorundayız. 20 canlı rehine var. 30 tane de ölü rehine var.

SURİYE ERDOĞAN'IN BAŞARISI



Suriye'de olan Erdoğan'ın başarısı. Suriye'yi aldı ama aldığını kabul etmek istemiyor. Türkiye için zaferdir. Erdoğan istedi Suriye'ye yaptırımlar kalktı.