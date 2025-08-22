3 ilde ciğerlerimiz yanıyor | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede

Türkiye dört bir yanında sıcaklıkların artmasıyla birlikte yangın haberleri peş peşe geldi.
İzmir, Çanakkale ve Malatya'da ciğerlerimiz yanıyor. Ekipler havadan ve karahan müdahale ediyor.
Takvim.com.tr yangın bölgelerinden gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
ÇANAKKALE'DE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, "9 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 1 iş makinesi, 128 personelle Ilgardere mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
MALATYA'DA ALEVLERLE SAVAŞ
Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Burç Mahallesi mevkiinde başlayan yangın kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ettikleri bildirildi.
İZMİR'DE ORMAN YANGINI | TARIM ARAZİSİNDE BAŞLADI ORMANLIK ALANA SIÇRADI
İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.