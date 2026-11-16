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Gece kulübü saldırısından çete dehşetine uzanan soruşturmada 14 tutuklama... Hasan Sabbah taktiği

Kuruçeşme’deki eğlence mekanı sahibinden haraç ve silah isteyen suç örgütünün, ret cevabı alması üzerine iş yerini kurşunladığı, mekan sahibinin çete elebaşıyla tartışmasının ardından düzenlenen ikinci saldırıda ise güvenlik görevlisi Umut Andık’ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Eyüpsultan ve Beşiktaş’taki ev kurşunlama olayları da aydınlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Çetenin tarihteki Hasan Sabbah taktiğini uyguladığı, saldırı öncesinde tetikçileri eğlenceye götürdükleri belirlendi.

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Gece kulübü saldırısından çete dehşetine uzanan soruşturmada 14 tutuklama... Hasan Sabbah taktiği

İstanbul'da gece kulübü kurşunlaması gibi görünen saldırının altından, yurt dışından yönetilen suç örgütünün karıştığı 5 bağlantılı olay ve 1 milyon dolarlık hesaplaşma çıktı. Çetenin Hasan Sabbah taktiğiyle hareket ettiği kaydedildi.

2 SAATTE YAKALANDILAR 5 OLAYIN DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ

Beşiktaş Kuruçeşme'de 11 Kasım'da eğlence mekanına motosikletli 2 saldırgan tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda, mekanın kapısında güvenlik görevlisi olarak çalışan ve işe 1 gün önce başladığı öğrenilen 24 yaşındaki Umut Andık başından vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, motosikleti kullanan Y.Z. (18) ile silahla ateş eden M.O.'yu (17) yaklaşık 2 saat içinde dron destekli operasyonla Arnavutköy'deki koruda çalıların altına saklanmış vaziyette yakaladı.

Saldırıda kullanılan ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet de ele geçirildi.

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HARAÇ ÇETESİYLE RESTLEŞMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, elebaşısı yurt dışından talimat veren çetenin mekan sahibinden silah ve para istediğini, ret cevabı alması üzerine iş yerini kurşunladığını belirledi.

İddiaya göre mekan sahibi polise ihbarda bulunmak yerine yurt dışındaki çete elebaşıyla iletişime geçerek, "Zarar bile veremediniz" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mekan sahibi tedbir amacıyla Umut Andık'ın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi güvenlik olarak işe aldı.

Tartışmanın ardından aynı çete tarafından düzenlenen ikinci saldırıda Andık kurşunların hedefi oldu.

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AKRABALARINA DA KURŞUN

Öte yandan şüphelilerin, haraç nedeniyle tehdit ettikleri işadamının 6 Kasım'da Beşiktaş'taki, 8 Kasım'da ise Eyüpsultan'daki akrabalarının evlerini kurşunladıkları tespit edildi.

Beşiktaş'taki kurşunlama anının güvenlik kamerasınca kaydedildiği bildirildi.

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EVDE HALIYA SARILI CESET

Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemeler neticesinde Beyoğlu'nda başka bir cinayetin izine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler üzerine 12 Kasım'da Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'taki adrese giden ekipler, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin kadavra köpeği "Zeyna" yardımıyla binanın bodrum katında halıya sarılı halde erkek cesedi buldu.

İstanbul Beşiktaş'taki silahlı saldırıda 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetti. Motosikletle kaçan iki şüpheli, dron destekli çalışmalar sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda saklanırken yakalandı. (Foto: İHA)İstanbul Beşiktaş'taki silahlı saldırıda 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetti. Motosikletle kaçan iki şüpheli, dron destekli çalışmalar sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda saklanırken yakalandı. (Foto: İHA)

YASA DIŞI KUMAR PARASINDAN İNFAZA

Kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'ın uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı ve yasa dışı bahis çetesinin para işlerinden sorumlu olduğu belirlendi.

Çetenin 1 milyon dolarlık kayıp paradan Kalkan'ı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle İstanbul'a çağırdığı tespit edildi.

2 Kasım'da uçakla İstanbul'a gelen Kalkan'ın, yakınlarına "Sakın beni aramayın, bir konu var görüşmek için geldim" dedikten sonra havalimanından tek başına taksiye binerek Sütlüce'deki adrese gittiği ve daire içerisinde başına 6 el ateş edilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı şekilde bulunan kişinin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (Fotoğraf: İHA)İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı şekilde bulunan kişinin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (Fotoğraf: İHA)

CESEDİ GÖMMEK İÇİN KAZMA KÜREK HAZIRLADILAR

Soruşturma kapsamında 3 Kasım'da Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan çalıntı aracın sırrı da çözüldü.

Bagajında sahte ikiz plakalar, kazma, kürek, çizme ve muşamba ele geçirilen aracın, Kalkan'ın cesedini ormanlık alana götürüp gömmek için hazırlandığı ortaya çıktı.

Fakat şüphelilerin korkması ve polis ekiplerinin operasyon başlatması üzerine gömme planının yarım kaldığı öğrenildi.

HASAN SABBAH'IN FEDAİLERİ GİBİ: ÖNCE EĞLENCE SONRA SALDIRI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Beşiktaş'taki cinayeti işleyen tetikçilerin olay öncesinde motivasyon amacıyla Şişli'de gece kulübüne götürülerek eğlendirildiği belirlendi.

Ayrıca çete üyelerinin suç işlemek amacıyla çalıntı motosikletler ile başkası adına kiralanmış araçları kullandıkları ve bu araçları oto kiralama firmalarına geri götürmedikleri ortaya çıktı.

Çetenin 1 milyon dolar kayıptan sorumlu tuttuğu Oğuzhan Kalkan'ı Beyoğlu'nda bir evde öldürerek halıya sardığı, cesedi gömmek için çalıntı araç hazırladığı ancak tetikçilerin korkması üzerine planın yarım kaldığı öğrenildi. (Fotoğraf: İHA)Çetenin 1 milyon dolar kayıptan sorumlu tuttuğu Oğuzhan Kalkan'ı Beyoğlu'nda bir evde öldürerek halıya sardığı, cesedi gömmek için çalıntı araç hazırladığı ancak tetikçilerin korkması üzerine planın yarım kaldığı öğrenildi. (Fotoğraf: İHA)

19 ADRESE BASKIN: 14 ZANLI TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 12 Kasım'da Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla İstanbul genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, aralarında mekan sahibinin de bulunduğu 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 14'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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