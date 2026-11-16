İstanbul Beşiktaş'taki silahlı saldırıda 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetti. Motosikletle kaçan iki şüpheli, dron destekli çalışmalar sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda saklanırken yakalandı. (Foto: İHA)

Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemeler neticesinde Beyoğlu'nda başka bir cinayetin izine ulaşıldı.

Bagajında sahte ikiz plakalar , kazma, kürek, çizme ve muşamba ele geçirilen aracın, Kalkan'ın cesedini ormanlık alana götürüp gömmek için hazırlandığı ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı şekilde bulunan kişinin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (Fotoğraf: İHA)

2 Kasım'da uçakla İstanbul'a gelen Kalkan'ın, yakınlarına " Sakın beni aramayın, bir konu var görüşmek için geldim " dedikten sonra havalimanından tek başına taksiye binerek Sütlüce'deki adrese gittiği ve daire içerisinde başına 6 el ateş edilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

Çetenin 1 milyon dolarlık kayıp paradan Kalkan'ı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle İstanbul'a çağırdığı tespit edildi.

Kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'ın uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı ve yasa dışı bahis çetesinin para işlerinden sorumlu olduğu belirlendi.

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Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Beşiktaş'taki cinayeti işleyen tetikçilerin olay öncesinde motivasyon amacıyla Şişli'de gece kulübüne götürülerek eğlendirildiği belirlendi.

Ayrıca çete üyelerinin suç işlemek amacıyla çalıntı motosikletler ile başkası adına kiralanmış araçları kullandıkları ve bu araçları oto kiralama firmalarına geri götürmedikleri ortaya çıktı.

Çetenin 1 milyon dolar kayıptan sorumlu tuttuğu Oğuzhan Kalkan'ı Beyoğlu'nda bir evde öldürerek halıya sardığı, cesedi gömmek için çalıntı araç hazırladığı ancak tetikçilerin korkması üzerine planın yarım kaldığı öğrenildi. (Fotoğraf: İHA)

19 ADRESE BASKIN: 14 ZANLI TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 12 Kasım'da Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla İstanbul genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, aralarında mekan sahibinin de bulunduğu 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 14'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.