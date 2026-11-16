Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti: "Hizipleşme var"
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti. CHP'de hizipleşme olduğunu iddia eden Karaahmetoğlu, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını olumsuz etkilediğini öne sürdü.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li İnan Güney'in İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasıyla Beyoğlu Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Sefer Karaahmetoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Karaahmetoğlu açıklamasında, istifa kararına gerekçe olarak "parti içi tartışma ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını olumsuz etkilemesini" gösterdi.
Karaahmetoğlu açıklamasında, istifa kararına gerekçe olarak "parti içi tartışma ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını olumsuz etkilemesini" gösterdi.
Karaahmetoğlu şu ifadeleri kullandı:
Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum.
Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum.
"CHP ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"
Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel