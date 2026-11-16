Çekmeköy'de araçta ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı
İstanbul Çekmeköy'de boş bir arazide park halindeki aracın içerisinde ölü bulunan Ali Emre Ballı'ya ilişkin soruşturmada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Ekim'de meydana gelen olayla ilgili yetkisizlik kararı verdi. Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilirken, olayın aydınlatılması amacıyla otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenildi.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 6 Ekim'de bir aracın içerisinde ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada olayla ilgili inceleme başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Ballı'nın ölümüne ilişkin otopsi raporu ve baz kayıtlarının talep edildiği öğrenildi.
BOŞ ARAZİDEKİ ARAÇTA ÖLÜ BULUNMUŞTU
Olay, 6 Ekim günü saat 15.40 sıralarında Çekmeköy ilçesi Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide bulunan aracın içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğu yönündeki ihbar üzerine inceleme başlatıldı.
Yapılan araştırmada araç içerisinde ölü bulunan kişinin Ali Emre Ballı olduğu belirlendi.
SAVCILIKTAN YETKİSİZLİK KARARI
Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. Başsavcılık, dosyada yetkisizlik kararı vererek soruşturma evrakını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Böylece Ballı'nın ölümüne ilişkin dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmiş oldu.
OTOPSİ RAPORU VE BAZ KAYITLARI İSTENDİ
Soruşturma kapsamında Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin otopsi raporunun ve baz istasyonu kayıtlarının istendiği öğrenildi.
ÖLÜMÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Çekmeköy'de boş arazideki araçta ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın kesin ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dosyada, otopsi raporu ve baz kayıtlarından elde edilecek bulguların değerlendirilmesi bekleniyor.
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