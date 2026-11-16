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Çekmeköy'de araçta ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı

İstanbul Çekmeköy'de boş bir arazide park halindeki aracın içerisinde ölü bulunan Ali Emre Ballı'ya ilişkin soruşturmada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Ekim'de meydana gelen olayla ilgili yetkisizlik kararı verdi. Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilirken, olayın aydınlatılması amacıyla otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenildi.

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Çekmeköy'de araçta ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 6 Ekim'de bir aracın içerisinde ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada olayla ilgili inceleme başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Ballı'nın ölümüne ilişkin otopsi raporu ve baz kayıtlarının talep edildiği öğrenildi.

Ali Emre Ballı (Foto: Takvim Foto Arşivi)Ali Emre Ballı (Foto: Takvim Foto Arşivi)

BOŞ ARAZİDEKİ ARAÇTA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Olay, 6 Ekim günü saat 15.40 sıralarında Çekmeköy ilçesi Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide bulunan aracın içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğu yönündeki ihbar üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmada araç içerisinde ölü bulunan kişinin Ali Emre Ballı olduğu belirlendi.

SAVCILIKTAN YETKİSİZLİK KARARI

Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. Başsavcılık, dosyada yetkisizlik kararı vererek soruşturma evrakını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Böylece Ballı'nın ölümüne ilişkin dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmiş oldu.

Çekmeköy'de araçta ölü bulunan Ballı için otopsi raporu ve baz kayıtları istendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Çekmeköy'de araçta ölü bulunan Ballı için otopsi raporu ve baz kayıtları istendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

OTOPSİ RAPORU VE BAZ KAYITLARI İSTENDİ

Soruşturma kapsamında Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin otopsi raporunun ve baz istasyonu kayıtlarının istendiği öğrenildi.

ÖLÜMÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çekmeköy'de boş arazideki araçta ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın kesin ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dosyada, otopsi raporu ve baz kayıtlarından elde edilecek bulguların değerlendirilmesi bekleniyor.

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