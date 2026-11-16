İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 6 Ekim'de bir aracın içerisinde ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada olayla ilgili inceleme başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Ballı'nın ölümüne ilişkin otopsi raporu ve baz kayıtlarının talep edildiği öğrenildi.

Böylece Ballı'nın ölümüne ilişkin dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmiş oldu.

Yapılan araştırmada araç içerisinde ölü bulunan kişinin Ali Emre Ballı olduğu belirlendi.

Olay, 6 Ekim günü saat 15.40 sıralarında Çekmeköy ilçesi Sırapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide bulunan aracın içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğu yönündeki ihbar üzerine inceleme başlatıldı.

Çekmeköy'de araçta ölü bulunan Ballı için otopsi raporu ve baz kayıtları istendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



OTOPSİ RAPORU VE BAZ KAYITLARI İSTENDİ

Soruşturma kapsamında Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin otopsi raporunun ve baz istasyonu kayıtlarının istendiği öğrenildi.

ÖLÜMÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çekmeköy'de boş arazideki araçta ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın kesin ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dosyada, otopsi raporu ve baz kayıtlarından elde edilecek bulguların değerlendirilmesi bekleniyor.

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