Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li iki meclis üyesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz aylarda Bahçelievler Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen oturumda, 15 Temmuz şehitleri ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında re'sen soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan iki isim savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CHPlilerin 15 Temmuz saygısızlığı meclisi karıştırdı: Şehit yakınlarından cevap: Kimse bu bayrak altında vatan hainliği yapamaz TİYATRO SÖZÜNDEN ÇARK ETTİ Sabah gazetesinden Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla ifadelerine yer verilen Gencay Özcan ve Nazife Aktaş suçlamaları reddetti. Şüpheli Nazife Aktaş, "tiyatro" kelimesini 15 Temmuz darbe girişimine yönelik değil, "AK Parti Grup Başkanvekilinin sözlü müdahalelerine karşı sarf ettiğini" iddia ederek kendisini savundu. Gencay Özcan da benzer şekilde suçlamalardan sıyrılmaya çalıştı.