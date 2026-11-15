Başkan Erdoğan'dan 43'üncü yılında KKTC mesajı: Kıbrıs bizim milli davamızdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı. "Kıbrıs bizim milli davamızdır" diyen Erdoğan, "Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız" ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kıbrıs Türk halkına dayanışma mesajı veren Erdoğan, Türkiye'nin KKTC ile bağlarını her alanda güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.
"KIBRIS BİZİM MİLLİ DAVAMIZDIR"
Başkan Erdoğan, paylaşımında KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak şehitleri ve gazileri andı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.
Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
Kıbrıs bizim millî davamızdır…
Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız."