Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kıbrıs Türk halkına dayanışma mesajı veren Erdoğan, Türkiye'nin KKTC ile bağlarını her alanda güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Foto: Sosyal medya)



"KIBRIS BİZİM MİLLİ DAVAMIZDIR"



Başkan Erdoğan, paylaşımında KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak şehitleri ve gazileri andı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.



Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Kıbrıs bizim millî davamızdır…

Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız."

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