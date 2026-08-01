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Bakanlık ürün ve markaları ifşa etti: Yoğurtta jelatin, sucuk ve köftede kanatlı eti çıktı! Yeni taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Temmuz 2026 tarihli denetim sonuçlarını yayınlayarak taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen yeni firmaları açıkladı. Güncellenen listede dana sucuktan kıymalı börek harcına, dönerden köfteye kadar birçok et ürününde kanatlı eti ve sakatat tespit edilirken, süt ürünlerinde bitkisel yağ ve jelatin, zeytinyağlarında ise tohum yağı karışımı belirlendi.

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Bakanlık ürün ve markaları ifşa etti: Yoğurtta jelatin, sucuk ve köftede kanatlı eti çıktı! Yeni taklit ve tağşiş listesi

Bakanlığın laboratuvar analizlerine göre uygunsuzluklar yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Yoğurt, peynir, tereyağı, bal, salça ve zeytinyağı gibi günlük tüketimde sık tercih edilen ürünlerde de mevzuata aykırı içerikler ortaya çıktı. Açıklanan liste, farklı illerde faaliyet gösteren çok sayıda üretici ve işletmeyi kapsıyor. İşte yeni taklit ve tağşiş listesi…

Bakanlık ürün ve markaları ifşa etti: Yoğurtta jelatin, sucuk ve köftede kanatlı eti çıktı! Yeni taklit ve tağşiş listesi-2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ YAYINLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yaptığı denetimlerin ardından taklit veya tağşiş yaptığı laboratuvar analizleriyle kesinleşen ürünleri kamuoyuna duyurdu. Açıklanan listede üretici firma, marka, ürün adı ve tespit edilen uygunsuzluklara yer verildi.

Bakanlık, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla uygunsuzluğu kesinleşen ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.

Sarıyer Börekçisi - Hatice Doğdu firmasına ait pişmiş kıymalı börek iç harcında kanatlı eti tespit edilmiştir.Sarıyer Börekçisi - Hatice Doğdu firmasına ait pişmiş kıymalı börek iç harcında kanatlı eti tespit edilmiştir.

ET ÜRÜNLERİNDE DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Yeni listede en dikkat çeken uygunsuzluklar et ve et ürünlerinde görüldü. Yapılan analizlerde birçok üründe etikette belirtilmeyen kanatlı eti, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlendi.

İstanbulkapı Çorbacısı - Muhammed Emir Aylanç firmasına ait dana etli kıymalı pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edilmiştir.İstanbulkapı Çorbacısı - Muhammed Emir Aylanç firmasına ait dana etli kıymalı pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edilmiştir.

Kanatlı eti tespit edilen ürünler arasında kıymalı börek iç harcı, dana sucuk, iskender döner, kıymalı pide harcı, kadınbudu köfte harcı ve çiğ Adana kebap harcı yer aldı. Bazı ürünlerde ise yalnızca kanatlı eti değil, taşlık gibi sakatatların da kullanıldığı ortaya çıktı.

Mab Et Ürünleri - Mehmet Bırakoğlu firmasına ait Teskinoğlu markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti tespit edilmiştir.Mab Et Ürünleri - Mehmet Bırakoğlu firmasına ait Teskinoğlu markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti tespit edilmiştir.

Öte yandan Ankara'da üretilen bazı piliç köfte ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

YNS Et Mamülleri firmasına ait Günselizadem markalı kasap piliç köftede (pişmiş & dondurulmuş) mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edilmiştir.YNS Et Mamülleri firmasına ait Günselizadem markalı kasap piliç köftede (pişmiş & dondurulmuş) mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edilmiştir.

SÜT ÜRÜNLERİNDE BİTKİSEL YAĞ VE JELATİN BULUNDU

Denetimlerde süt ve süt ürünleri grubunda da çok sayıda uygunsuzluk belirlendi.

500 gramlık bir yoğurt ürününde jelatin tespit edilirken, taze kaşar peynirinde yağ oranının mevzuata uygun olmadığı, ayrıca bitkisel yağ ve eritme tuzu kullanıldığı belirlendi.

Erciyes Süt Ürünleri firmasına ait Narlitepe Doğanın Sevgisi markalı tam yağlı ayçekirdeği mısır çeşnili eritme peynirinde (500 gr) bitkisel yağ ve nişasta tespit edilmiştir.Erciyes Süt Ürünleri firmasına ait Narlitepe Doğanın Sevgisi markalı tam yağlı ayçekirdeği mısır çeşnili eritme peynirinde (500 gr) bitkisel yağ ve nişasta tespit edilmiştir.

Bunun yanı sıra tereyağı ve beyaz peynir ürünlerinde süt yağı yerine bitkisel yağ kullanıldığı, eritme peynirinde ise bitkisel yağın yanı sıra nişasta bulunduğu laboratuvar sonuçlarıyla doğrulandı.

Metinbey Süt ve Süt Ürünleri - Yeşim Latifoğlu firmasına ait KRS Metinbey markalı tereyağında bitkisel yağ tespit edilmiştir.Metinbey Süt ve Süt Ürünleri - Yeşim Latifoğlu firmasına ait KRS Metinbey markalı tereyağında bitkisel yağ tespit edilmiştir.

Ataçınar İnkaya Süt Mamülleri firmasına ait İnkaya markalı yoğurtta (500 g) jelatin tespit edilmiştir.Ataçınar İnkaya Süt Mamülleri firmasına ait İnkaya markalı yoğurtta (500 g) jelatin tespit edilmiştir.

ZEYTİNYAĞLARINDA TOHUM YAĞI KARIŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Bitkisel yağ grubunda yapılan incelemelerde bazı naturel sızma zeytinyağı ürünlerinde tohum yağlarının zeytinyağına karıştırıldığı tespit edildi.

Denetimler sonucunda Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı, Bal Çiftliği Gurme Sızma Zeytinyağı ve Alin Naturel Sızma Zeytinyağı (1 litre) ürünleri uygunsuzluk listesinde yer aldı.

VLKN Tarım Gıda firmasına ait Ayvalık natürel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı tespit edilmiştir.VLKN Tarım Gıda firmasına ait Ayvalık natürel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı tespit edilmiştir.

BAL VE SALÇADA DA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Listeye göre süzme çiçek balında taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenirken, tatlı biber salçasında ise gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

Bu sonuçlarla birlikte yalnızca et ve süt ürünlerinde değil, farklı gıda kategorilerinde de tüketiciyi yanıltabilecek uygulamaların sürdüğü görüldü.

Enfa Gıda - Mustafa Ençetin firmasına ait Zaraköy markalı süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edilmiştir.Enfa Gıda - Mustafa Ençetin firmasına ait Zaraköy markalı süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edilmiştir.

GÜNCEL LİSTEYE E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünleri düzenli olarak takip edebilmesi için e-Devlet'te yer alan "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti" üzerinden açıklanan listelere ulaşabileceklerini hatırlattı.

Bakanlık ayrıca, geçmiş dönemlerde yayımlanan ve sonlandırılan duyuruların da aynı sistem üzerinden incelenebileceğini belirterek tüketicilerin alışveriş öncesinde ürünleri kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti.

BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Firma / Ürün
Marka • Uygunsuzluk • Ürün Grubu
SARIYER BÖREKÇİSİ-HATİCE DOĞDU
Kıymalı Börek İç Harcı (Pişmiş)
Marka: -
Kanatlı Eti Tespiti
Et ve Et Ürünleri
ATAÇINAR İNKAYA SÜT MAMÜLLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Yoğurt 500 G
İNKAYA
Jelatin Tespiti
Süt ve Süt Ürünleri
TASF.HAL.AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
İlayda Çiftliği Taze Kaşar Peyniri 2000 G
AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
% Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ Tespiti, Eritme Tuzu Tespiti
Süt ve Süt Ürünleri
BOZCAN GIDA TEMİZLİK HAYVANCILIK YEM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. - KOÇ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Tuzlu Tereyağı
BİLAL KOÇ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Bitkisel Yağ Tespiti
Süt ve Süt Ürünleri
ENVER ÖZBAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK ZİRAAT GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Beyaz Peynir
FATİH BEY
Bitkisel Yağ Tespiti
Süt ve Süt Ürünleri
METİNBEY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-YEŞİM LATİFOĞLU
Tereyağı
KRS METİNBEY
Bitkisel Yağ Tespiti
Süt ve Süt Ürünleri
ERCİYES SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Tam Yağlı Ayçekirdeği Mısır Çeşnili Eritme Peyniri (500 Gr)
NARLITEPE DOĞANIN SEVGİSİ
Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
Süt ve Süt Ürünleri
HALİL ÇEVİK
Tatlı Biber Salçası
Marka: -
Gıda Boyası Tespiti
Meyve ve Sebze İşleme
ÖZDERİNALP KASABI-CEM DERİNALP
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
DERİNALP KARDEŞLER
Kanatlı Eti Tespiti
Et ve Et Ürünleri
HİRA ET VE ET ÜRÜNLERİ-MEHMET AVCI
Dana Sucuk
POZANTI YÖRESEL
Kanatlı Eti Tespiti
Et ve Et Ürünleri
MAB ET ÜRÜNLERİ-MEHMET BIRAKOĞLU
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
TESKİNOĞLU
Kanatlı Eti Tespiti
Et ve Et Ürünleri
YNS ET MAMÜLLERİ GIDA MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Kasap Piliç Köfte (Pişmiş & Dondurulmuş)
GÜNSELİZADEM
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Et ve Et Ürünleri
MEGA ÇINAR GRUP-HAYDAR AŞILIOĞLU
Piliç Köfte
MEGA ÇINAR
Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti (2 kayıt)
Et ve Et Ürünleri
ULU HÜNKAR KÖŞKÜ KAFE RESTORAN LTD. ŞTİ.
İskender Et Döner (Pişmiş)
Marka: -
Kanatlı Eti Tespiti
Et ve Et Ürünleri
EROĞLU YEMEK FABRİKASI
Dana Etli Kadınbudu Köfte Harcı
Marka: -
Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
Et ve Et Ürünleri
İSTANBULKAPI ÇORBACISI-MUHAMMED EMİR AYLANÇ
Kıymalı Pide İç Harcı (Dana Etli)
Marka: -
Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
Et ve Et Ürünleri
BİNGÖL LOKANTASI-ORHAN BİNGÖL
Çiğ Adana Kebap Harcı
Marka: -
Deri Dokusu Tespiti, Kanatlı Eti Tespiti
Et ve Et Ürünleri
VLKN TARIM GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı
Marka: -
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Bitkisel Yağlar
BALÇİFTLİĞİ GURME ŞARKÜTERİ-AHMET KAMİL EYNALLI
Sızma Zeytinyağı
BAL ÇİFTLİĞİ GURME
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Bitkisel Yağlar
PEG GIDA PAZARLAMA VE LOJİSTİK TİCARET LTD. ŞTİ.
Naturel Sızma Zeytinyağı (1 L)
ALİN
Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Bitkisel Yağlar
ENFA GIDA-MUSTAFA ENÇETİN
Süzme Çiçek Balı
ZARAKÖY
Taklit veya Tağşiş Tespiti
Arıcılık Ürünleri
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