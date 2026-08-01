Bakanlık ürün ve markaları ifşa etti: Yoğurtta jelatin, sucuk ve köftede kanatlı eti çıktı! Yeni taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Temmuz 2026 tarihli denetim sonuçlarını yayınlayarak taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen yeni firmaları açıkladı. Güncellenen listede dana sucuktan kıymalı börek harcına, dönerden köfteye kadar birçok et ürününde kanatlı eti ve sakatat tespit edilirken, süt ürünlerinde bitkisel yağ ve jelatin, zeytinyağlarında ise tohum yağı karışımı belirlendi.
Bakanlığın laboratuvar analizlerine göre uygunsuzluklar yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Yoğurt, peynir, tereyağı, bal, salça ve zeytinyağı gibi günlük tüketimde sık tercih edilen ürünlerde de mevzuata aykırı içerikler ortaya çıktı. Açıklanan liste, farklı illerde faaliyet gösteren çok sayıda üretici ve işletmeyi kapsıyor. İşte yeni taklit ve tağşiş listesi…
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ YAYINLADI
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yaptığı denetimlerin ardından taklit veya tağşiş yaptığı laboratuvar analizleriyle kesinleşen ürünleri kamuoyuna duyurdu. Açıklanan listede üretici firma, marka, ürün adı ve tespit edilen uygunsuzluklara yer verildi.
Bakanlık, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla uygunsuzluğu kesinleşen ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.
ET ÜRÜNLERİNDE DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
Yeni listede en dikkat çeken uygunsuzluklar et ve et ürünlerinde görüldü. Yapılan analizlerde birçok üründe etikette belirtilmeyen kanatlı eti, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlendi.
Kanatlı eti tespit edilen ürünler arasında kıymalı börek iç harcı, dana sucuk, iskender döner, kıymalı pide harcı, kadınbudu köfte harcı ve çiğ Adana kebap harcı yer aldı. Bazı ürünlerde ise yalnızca kanatlı eti değil, taşlık gibi sakatatların da kullanıldığı ortaya çıktı.
Öte yandan Ankara'da üretilen bazı piliç köfte ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.
SÜT ÜRÜNLERİNDE BİTKİSEL YAĞ VE JELATİN BULUNDU
Denetimlerde süt ve süt ürünleri grubunda da çok sayıda uygunsuzluk belirlendi.
500 gramlık bir yoğurt ürününde jelatin tespit edilirken, taze kaşar peynirinde yağ oranının mevzuata uygun olmadığı, ayrıca bitkisel yağ ve eritme tuzu kullanıldığı belirlendi.
Bunun yanı sıra tereyağı ve beyaz peynir ürünlerinde süt yağı yerine bitkisel yağ kullanıldığı, eritme peynirinde ise bitkisel yağın yanı sıra nişasta bulunduğu laboratuvar sonuçlarıyla doğrulandı.
ZEYTİNYAĞLARINDA TOHUM YAĞI KARIŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Bitkisel yağ grubunda yapılan incelemelerde bazı naturel sızma zeytinyağı ürünlerinde tohum yağlarının zeytinyağına karıştırıldığı tespit edildi.
Denetimler sonucunda Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı, Bal Çiftliği Gurme Sızma Zeytinyağı ve Alin Naturel Sızma Zeytinyağı (1 litre) ürünleri uygunsuzluk listesinde yer aldı.
BAL VE SALÇADA DA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ
Listeye göre süzme çiçek balında taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenirken, tatlı biber salçasında ise gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.
Bu sonuçlarla birlikte yalnızca et ve süt ürünlerinde değil, farklı gıda kategorilerinde de tüketiciyi yanıltabilecek uygulamaların sürdüğü görüldü.
GÜNCEL LİSTEYE E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güncel taklit ve tağşiş yapılan ürünleri düzenli olarak takip edebilmesi için e-Devlet'te yer alan "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti" üzerinden açıklanan listelere ulaşabileceklerini hatırlattı.
Bakanlık ayrıca, geçmiş dönemlerde yayımlanan ve sonlandırılan duyuruların da aynı sistem üzerinden incelenebileceğini belirterek tüketicilerin alışveriş öncesinde ürünleri kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti.
BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ