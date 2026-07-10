Sucukta at eti, çayda boya: Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar listesini yeniden güncelledi.

Yapılan son incelemelerin ardından kamuoyuna duyurulan listeye 15 yeni hileli ürün daha dahil edildi.

DANA SUCUKTA DERİ DOKUSU VE KANATLI ETİ

Bakanlık müfettişlerinin gerçekleştirdiği laboratuvar analizlerinde, hileli ürünlerdeki detaylar dikkat çekti. Piyasada "dana sucuk" ibaresiyle satışa sunulan bir markanın ürününde, kırmızı et yerine deri dokusu ve kanatlı eti (tavuk/hindi) karışımı tespit edildi.