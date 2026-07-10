Sucukta at eti, çayda boya: Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesi, gıda ürünlerindeki hileleri bir kez daha ortaya koydu. Son denetimlerde 15 yeni ürün ifşa edilirken, "dana sucuk" adıyla satılan ürünlerde tek tırnaklı eti, deri dokusu ve kanatlı eti; kıyma, köfte, lahmacun harcı, çay, zeytinyağı ve baharatlarda ise mevzuata aykırı içerikler tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar listesini yeniden güncelledi.
Yapılan son incelemelerin ardından kamuoyuna duyurulan listeye 15 yeni hileli ürün daha dahil edildi.
DANA SUCUKTA DERİ DOKUSU VE KANATLI ETİ
Bakanlık müfettişlerinin gerçekleştirdiği laboratuvar analizlerinde, hileli ürünlerdeki detaylar dikkat çekti. Piyasada "dana sucuk" ibaresiyle satışa sunulan bir markanın ürününde, kırmızı et yerine deri dokusu ve kanatlı eti (tavuk/hindi) karışımı tespit edildi.
İşte o liste:
ET VE ET ÜRÜNLERİ
ERGÜN SUCUKLARI (ERGÜN ET) – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk – Tek Tırnaklı Eti Tespiti
YÖRE (ÜZER GIDA) – Dana Sucuk (900 GR) – Tek Tırnaklı Eti Tespiti
ZEYNEP ET TAVUK DÜNYASI – Çiğ Dana Kıyma – Tek Tırnaklı Eti Tespiti
LİNA ET GURME – Çiğ Dana Kıyma – Tek Tırnaklı Eti Tespiti
KASAP (ÖZLÜCE ET ÜRÜNLERİ) – Dana Sucuk – Deri Dokusu ve Kanatlı Eti Tespiti
KAYRA (TEPE ET ÜRÜNLERİ) – Dana Sucuk (400 G) – Kanatlı Eti Tespiti
MERCAN ÇİFTLİĞİ (KAYSERİ MERCAN GIDA) – Büfe Piliç Salam (400 G) – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
DAMAK TADI LOKANTA – Kuru Köfte – Sakatat (Baş Eti) Tespiti
YÖREMİZ 3 LAHMACUN PİDE SALONU – Lahmacun İç Harcı (Dana Etli) – Sakatat (Taşlık) Tespiti
KASAP SALİM (DENLİ ET VE ET ÜRÜNLERİ) – Kasap Köfte – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti
BİTKİ, ÇAY VE KAHVE ÜRÜNLERİ
NURÇAY FİLİZ (İSAR GIDA) – Siyah Çay – Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
BİTKİSEL YAĞLAR
AYVALIK GURME (COŞKAR YAĞ GIDA) – Naturel Sızma Zeytinyağı – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
DEDEDEN TORUNA SİNCE 1994 (KASIRGA GIDA) – New Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
BAHARATLAR, ÇEŞNİ VERİCİLER VE SOSLAR
MEVSİMSEL BAHARAT (MUSTAFA ÖZTÜRK) – Kekik – Yabancı Madde Tespiti