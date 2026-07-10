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Sucukta at eti, çayda boya: Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesi, gıda ürünlerindeki hileleri bir kez daha ortaya koydu. Son denetimlerde 15 yeni ürün ifşa edilirken, "dana sucuk" adıyla satılan ürünlerde tek tırnaklı eti, deri dokusu ve kanatlı eti; kıyma, köfte, lahmacun harcı, çay, zeytinyağı ve baharatlarda ise mevzuata aykırı içerikler tespit edildi.

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Sucukta at eti, çayda boya: Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar listesini yeniden güncelledi.

Yapılan son incelemelerin ardından kamuoyuna duyurulan listeye 15 yeni hileli ürün daha dahil edildi.

DANA SUCUKTA DERİ DOKUSU VE KANATLI ETİ

Bakanlık müfettişlerinin gerçekleştirdiği laboratuvar analizlerinde, hileli ürünlerdeki detaylar dikkat çekti. Piyasada "dana sucuk" ibaresiyle satışa sunulan bir markanın ürününde, kırmızı et yerine deri dokusu ve kanatlı eti (tavuk/hindi) karışımı tespit edildi.

Bakanlık yeni listeyi ifşaladı (Görsel: Takvim)Bakanlık yeni listeyi ifşaladı (Görsel: Takvim)

İşte o liste:

ET VE ET ÜRÜNLERİ

ERGÜN SUCUKLARI (ERGÜN ET) – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk – Tek Tırnaklı Eti Tespiti

YÖRE (ÜZER GIDA) – Dana Sucuk (900 GR) – Tek Tırnaklı Eti Tespiti

ZEYNEP ET TAVUK DÜNYASI – Çiğ Dana Kıyma – Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Sucukta at eti, çayda boya: Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı-3

LİNA ET GURME – Çiğ Dana Kıyma – Tek Tırnaklı Eti Tespiti

KASAP (ÖZLÜCE ET ÜRÜNLERİ) – Dana Sucuk – Deri Dokusu ve Kanatlı Eti Tespiti

KAYRA (TEPE ET ÜRÜNLERİ) – Dana Sucuk (400 G) – Kanatlı Eti Tespiti

MERCAN ÇİFTLİĞİ (KAYSERİ MERCAN GIDA) – Büfe Piliç Salam (400 G) – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

DAMAK TADI LOKANTA – Kuru Köfte – Sakatat (Baş Eti) Tespiti

YÖREMİZ 3 LAHMACUN PİDE SALONU – Lahmacun İç Harcı (Dana Etli) – Sakatat (Taşlık) Tespiti

KASAP SALİM (DENLİ ET VE ET ÜRÜNLERİ) – Kasap Köfte – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti

Nurçay FilizNurçay Filiz

BİTKİ, ÇAY VE KAHVE ÜRÜNLERİ

NURÇAY FİLİZ (İSAR GIDA) – Siyah Çay – Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

Dededen Toruna SinceDededen Toruna Since

BİTKİSEL YAĞLAR

AYVALIK GURME (COŞKAR YAĞ GIDA) – Naturel Sızma Zeytinyağı – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

DEDEDEN TORUNA SİNCE 1994 (KASIRGA GIDA) – New Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Sucukta at eti, çayda boya: Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı-6

BAHARATLAR, ÇEŞNİ VERİCİLER VE SOSLAR

MEVSİMSEL BAHARAT (MUSTAFA ÖZTÜRK) – Kekik – Yabancı Madde Tespiti

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Sucukta at eti, çayda boya: Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı-8 Sucukta at eti, çayda boya: Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı-9 Sucukta at eti, çayda boya: Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı-10

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