Bakanlık taklit ve tağşiş listesi: Tatlı, sucuk ve zeytinyağında ifşa
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesi, gıda sektöründe dikkat çeken yeni usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Listede Antep fıstıklı eklerde ay çekirdeği kullanımı, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, zeytinyağlarında tohum yağı karışımı, dana sucuklarda kanatlı eti ve sakatat kullanımı, siyah çayda gıda boyası ile çam balında taklit ve tağşiş tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı son denetim sonuçları, birçok üründe tüketiciyi yanıltan uygulamaların sürdüğünü gösterdi. Yapılan incelemelerde Antep fıstıklı eklerde ay çekirdeği, lahmacun ve kebap harçlarında kanatlı eti, kırmızı et ürünlerinde sakatat, zeytinyağlarında farklı tohum yağları, siyah çayda boya maddesi ve çam balında taklit içerikler belirlendi.
TARIM BAKANLIĞI YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ AÇIKLADI
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin kamuoyuyla paylaştığı listeyi güncelledi. Son denetim sonuçlarında tatlı ürünlerinden et ürünlerine, zeytinyağından bal ve çaya kadar birçok kategoride mevzuata aykırı içerikler tespit edildi.
ANTEP FISTIKLI EKLERDE AY ÇEKİRDEĞİ TESPİT EDİLDİ
Listenin en dikkat çeken ürünlerinden biri, Antep fıstıklı ekler oldu. Yapılan analizlerde ürünün içeriğinde Antep fıstığı yerine ay çekirdeği kullanıldığı belirlendi. Söz konusu ürünün ait olduğu firmanın daha önce mali sorunlar yaşadığı ve mahkeme kararıyla iflas ettiği öğrenildi.
ÜZÜM PEKMEZİNE ŞEKER İLAVESİ YAPILDI
Denetimlerde üzüm pekmezinde şeker ilavesi yapıldığı da ortaya çıktı. Bakanlık, doğal üretim yöntemiyle elde edilmesi gereken üründe ilave şeker kullanımının tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğunu belirtti.
SUCUK VE KAVURMA ÜRÜNLERİNDE ET HİLESİ
Et ve et ürünleri grubunda ise çok sayıda uygunsuzluk tespit edildi.
Isıl işlem görmüş dana sucuk olarak satışa sunulan bazı ürünlerde kanatlı eti, baş eti, taşlık ve kalp gibi sakatatların kullanıldığı belirlendi.
Bazı kavurma ürünlerinde ise tek tırnaklı hayvan eti ile sakatat bulunduğu bildirildi.
HAZIR YEMEK ÜRÜNLERİ DE LİSTEDE YER ALDI
Denetim sonuçlarında yalnızca paketli ürünler değil, hazır yemek ve restoran ürünleri de yer aldı. Lahmacun iç harcı, Adana kebap, pide iç harcı ve kırmızı et kıyması olarak satışa sunulan bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.
ZEYTİNYAĞLARINA TOHUM YAĞI KARIŞTIRILDI
Zeytinyağı ürünlerinde yapılan incelemelerde ise bazı naturel sızma ve naturel birinci zeytinyağlarına farklı tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, bu tür uygulamaların ürünün doğal yapısını bozduğunu ve tüketiciyi yanıltıcı nitelik taşıdığını vurguladı.
SİYAH ÇAYDA BOYA, ÇAM BALINDA TAKLİT TESPİTİ
Listede siyah çay ve bal ürünleri de yer aldı. Yapılan analizlerde bir siyah çay ürününde gıda boyası kullanıldığı belirlenirken, bir çam balında ise taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.
TARIM BAKANLIĞI'NDAN YENİ İFŞA LİSTESİ
- İflas Hal.Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Ekleristan – (-) – Antep Fıstıklı Ekler → Ay çekirdeği tespiti
- Halil Çevik – (-) – Üzüm Pekmezi → Şeker ilavesi tespiti
- Mustafa Fırın Kale Et ve Et Ürünleri / Mustafa Fırın – Kale Et Mustafa Fırın – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
- Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Yusuf Beyoğlu Afyonkarahisar – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
- Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Afyonkarahisar Ceytürk Sucukları – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
- Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Afyonkarahisar Akit – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
- Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Afyonkarahisar Doğaş – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
- Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Yusuf Beyoğlu – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
- Şimal Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi – Afyonkarahisar Efem Sucukları – Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
- Kule Sucukları ve Et Ürünleri Hayvancılık Dağıtım ve Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kule Afyonkarahisar – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Kanatlı eti tespiti, sakatat (baş eti) tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
- Kule Sucukları ve Et Ürünleri Hayvancılık Dağıtım ve Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kule Afyonkarahisar – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Kanatlı eti tespiti
- Kule Sucukları ve Et Ürünleri Hayvancılık Dağıtım ve Pazarlama İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Afyonkarahisar Kule – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Sakatat (baş eti) tespiti
- Bayrakoğlu Et Ürünleri – Ali Bayrak – Özlüm – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Kanatlı eti tespiti
- Tabriz Israfilov – Varnalı Kavurma – Kavurma → Sakatat (kalp) tespiti, tek tırnaklı eti tespiti
- Ege Canet Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Tire-Ege Göçmenoğlu – Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dilimli) → Kanatlı eti tespiti
- Etbirsan Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Halil Ağa – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Sakatat (kalp) tespiti
- Aladağ Etliekmek – Mustafa Aladağ – (-) – Lahmacun İç Harcı → Kanatlı eti tespiti
- Necmettin Erbakan Üniversitesi E Blok Lokanta Kafeterya – Şefik Kılıçaslan – (-) – Adana Kebap → Kanatlı eti tespiti
- Özkan Demirbacak Et Limited Şirketi – Öz İkram Kasabı (Kadınlar Pazarı) – (-) – Kıyma (Kırmızı Et) → Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
- Gürkan Pide Salonu – Gürkan Filiz – (-) – Pide İç Harcı (Dana Kıyma, Domates, Biber, Maydanoz) → Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
- Emre Çulha – Mudanya Köy-Koop – Naturel Sızma Zeytinyağı → Tohum yağları karıştırılması tespiti
- Emre Çulha – Mudanya Köy-Koop – Naturel Sızma Zeytinyağı → Tohum yağları karıştırılması tespiti
- Mustafa Genç – (-) – Zeytinyağı → Tohum yağları karıştırılması tespiti
- Halil Çevik – (-) – Naturel Birinci Zeytinyağı → Tohum yağları karıştırılması tespiti
- DGL Gıda – Enes Çelik – DGL Gıda – Zeytiva Doğal Zeytinyağı Naturel → Tohum yağları karıştırılması tespiti
- Akbar Çay Gıda Tekstil Nakliyat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Victoria – Siyah Çay → Gıda boyası tespiti
- Halil Çevik – (-) – Çam Balı → Taklit veya tağşiş tespiti
İstanbul'un 6 aylık güvenlik tablosu açıklandı
Tel Aviv’den skandal iftira