Dana kıyma diye alanlar dikkat: Bakanlıktan yeni taklit-tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğine yönelik denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün daha ekledi. Listeye son olarak kıyma, sucuk ve krema gibi ürün grupları dahil edilirken bazı markaların “dana kıyma” adıyla satışa sunduğu ürünlerde kanatlı eti tespit edildiği ortaya çıktı.
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- Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi.
- Denetimlerde kıyma, sucuk ve krema gibi et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.
- Bazı firmaların dana kıyma etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
- Ürünlerde etiket bilgisi ile içerik arasında uyumsuzluk bulundu.
- Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün daha ekledi. Güncellenen listede kıyma, sucuk ve krema gibi ürün gruplarında uygunsuzluk tespit edilirken bazı ürünlerde "dana kıyma" etiketiyle kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE 9 YENİ ÜRÜN EKLENDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürürken, kamuoyuna açıkladığı listeyi güncelledi. Yapılan son güncellemeyle birlikte listeye 9 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde özellikle et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.
KIYMA VE SUCUK ÜRÜNLERİNDE HİLE TESPİTİ
Güncellenen listede kıyma, sucuk ve krema gibi temel gıda ürünleri öne çıktı. Denetimlerde bazı ürünlerde etiket bilgisi ile içerik arasında uyumsuzluk bulunduğu belirlendi.
"DANA KIYMA" YERİNE KANATLI ETİ
Bakanlık incelemelerinde bazı ürünlerde "dana eti" ibaresine rağmen sakatat ve farklı tür et karışımları kullanıldığı ortaya çıktı. Ankara'da üretilen "Harika Sucukları" markalı üründe sakatat (dil) tespit edilirken, İstanbul'da satılan dana kıymada ise sakatat (taşlık) ve kanatlı eti kullanımı belirlendi.
DENETİMLER DEVAM EDİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve uygunsuz ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.
İŞTE LİSTEDEKİ O MARKALAR VE ÜRÜNLERİ
|Kamuoyu Duyuru Tarihi
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|İlçe / İl
|Ürün Grubu
|25.06.2026
|BİLALOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|KÖY PARK
|TAM YAĞLI KREMA
|Bitkisel Yağ Tespiti
|23-02-26
|MERKEZ / BURDUR
|Süt ve Süt Ürünleri
|25.06.2026
|POLAT UYSAL
|-
|ÜRETİM ALANINDAN ALINAN %100 PİLİÇ ETİ OLDUĞU BEYAN EDİLEN KÖFTE ÜRÜNÜ
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|STT:22.04.2026
|YENİMAHALLE / ANKARA
|Et ve Et Ürünleri
|25.06.2026
|MKABASAKAL İNŞAAT LOJİSTİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|MKABASAKAL HARİKA SUCUKLARI
|DANA SUCUK
|Sakatat (Dil) Tespiti
|14.04.2026
|POLATLI / ANKARA
|Et ve Et Ürünleri
|25.06.2026
|ÖZSULTAN ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÖZSULTAN ET DÜNYASI
|-
|DANA KIYMA
|Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
|13.04.2026
|BAĞCILAR / İSTANBUL
|Et ve Et Ürünleri
|25.06.2026
|BİCEN MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|-
|DANA-KUZU KÖFTE HARCI
|Sakatat (Baş Eti) Tespiti
|14.04.2026
|SİLİVRİ / İSTANBUL
|Et ve Et Ürünleri