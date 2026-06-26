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Dana kıyma diye alanlar dikkat: Bakanlıktan yeni taklit-tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğine yönelik denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün daha ekledi. Listeye son olarak kıyma, sucuk ve krema gibi ürün grupları dahil edilirken bazı markaların “dana kıyma” adıyla satışa sunduğu ürünlerde kanatlı eti tespit edildiği ortaya çıktı.

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Dana kıyma diye alanlar dikkat: Bakanlıktan yeni taklit-tağşiş listesi
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  • Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi.
  • Denetimlerde kıyma, sucuk ve krema gibi et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.
  • Bazı firmaların dana kıyma etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
  • Ürünlerde etiket bilgisi ile içerik arasında uyumsuzluk bulundu.
  • Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün daha ekledi. Güncellenen listede kıyma, sucuk ve krema gibi ürün gruplarında uygunsuzluk tespit edilirken bazı ürünlerde "dana kıyma" etiketiyle kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi. (Fotoğraf Tarım ve Orman Bakanlığı)Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi. (Fotoğraf Tarım ve Orman Bakanlığı)

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE 9 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürürken, kamuoyuna açıkladığı listeyi güncelledi. Yapılan son güncellemeyle birlikte listeye 9 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde özellikle et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.

Denetimlerde kıyma, sucuk ve krema gibi et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.( Fotoğraf:AA)Denetimlerde kıyma, sucuk ve krema gibi et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.( Fotoğraf:AA)

KIYMA VE SUCUK ÜRÜNLERİNDE HİLE TESPİTİ

Güncellenen listede kıyma, sucuk ve krema gibi temel gıda ürünleri öne çıktı. Denetimlerde bazı ürünlerde etiket bilgisi ile içerik arasında uyumsuzluk bulunduğu belirlendi.

Bazı firmaların dana kıyma etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.(Fotoğraf:AA)Bazı firmaların dana kıyma etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.(Fotoğraf:AA)

"DANA KIYMA" YERİNE KANATLI ETİ

Bakanlık incelemelerinde bazı ürünlerde "dana eti" ibaresine rağmen sakatat ve farklı tür et karışımları kullanıldığı ortaya çıktı. Ankara'da üretilen "Harika Sucukları" markalı üründe sakatat (dil) tespit edilirken, İstanbul'da satılan dana kıymada ise sakatat (taşlık) ve kanatlı eti kullanımı belirlendi.

Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü bildirdi. (Fotoğraf:AA)Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü bildirdi. (Fotoğraf:AA)

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve uygunsuz ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

İŞTE LİSTEDEKİ O MARKALAR VE ÜRÜNLERİ

Kamuoyu Duyuru TarihiFirma AdıMarkaÜrün AdıUygunsuzlukParti/Seri Noİlçe / İlÜrün Grubu
25.06.2026BİLALOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKÖY PARKTAM YAĞLI KREMABitkisel Yağ Tespiti23-02-26MERKEZ / BURDURSüt ve Süt Ürünleri
25.06.2026POLAT UYSAL-ÜRETİM ALANINDAN ALINAN %100 PİLİÇ ETİ OLDUĞU BEYAN EDİLEN KÖFTE ÜRÜNÜMekanik Ayrılmış Kanatlı Eti TespitiSTT:22.04.2026YENİMAHALLE / ANKARAEt ve Et Ürünleri
25.06.2026MKABASAKAL İNŞAAT LOJİSTİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MKABASAKAL HARİKA SUCUKLARIDANA SUCUKSakatat (Dil) Tespiti14.04.2026POLATLI / ANKARAEt ve Et Ürünleri
25.06.2026ÖZSULTAN ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÖZSULTAN ET DÜNYASI-DANA KIYMAKanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti13.04.2026BAĞCILAR / İSTANBULEt ve Et Ürünleri
25.06.2026BİCEN MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-DANA-KUZU KÖFTE HARCISakatat (Baş Eti) Tespiti14.04.2026SİLİVRİ / İSTANBULEt ve Et Ürünleri
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