Dana kıyma diye alanlar dikkat: Bakanlıktan yeni taklit-tağşiş listesi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi.

Denetimlerde kıyma, sucuk ve krema gibi et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.

Bazı firmaların dana kıyma etiketiyle sattığı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Ürünlerde etiket bilgisi ile içerik arasında uyumsuzluk bulundu.

Bakanlık, gıda güvenliği denetimlerinin ülke genelinde aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün daha ekledi. Güncellenen listede kıyma, sucuk ve krema gibi ürün gruplarında uygunsuzluk tespit edilirken bazı ürünlerde "dana kıyma" etiketiyle kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine 9 yeni ürün ekledi. (Fotoğraf Tarım ve Orman Bakanlığı) TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNE 9 YENİ ÜRÜN EKLENDİ Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürürken, kamuoyuna açıkladığı listeyi güncelledi. Yapılan son güncellemeyle birlikte listeye 9 yeni ürün daha eklendi. Denetimlerde özellikle et ve süt ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.