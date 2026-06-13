Ankara'nın yeni havalimanı hizmete açılıyor: İsmi belli oldu
Ankara Etimesgut Havalimanı, “Ankara Havalimanı” adıyla 15 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek törenle hizmete açılıyor. NATO Zirvesi öncesinde kritik bir rol üstlenecek havalimanının açılışı, Başkan Erdoğan'ın katılımyla gerçekleştirilecek.
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- Ankara'daki Etimesgut Havalimanı yeni adıyla Ankara Havalimanı olarak 15 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açılacak.
- Havalimanı 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde aktif hale getirildi.
- Tesis NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin karşılanacağı ana ulaşım noktalarından biri olacak.
Ankara'daki Etimesgut Havalimanı, yeni adıyla "Ankara Havalimanı" olarak 15 Haziran Pazartesi günü resmen açılacak. Açılış töreninin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada açılışa ilişkin detayları paylaştı.
NATO ZİRVESİ ÖNCESİ STRATEJİK AÇILIŞ
Başkent Ankara'nın 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesinde havalimanının aktif hale getirildi. Zirvede dünya liderlerinin karşılanacağı ana ulaşım noktalarından biri olacak tesis, bu yönüyle kritik bir rol üstlenecek.
BAKAN URALOĞLU'NDAN "BAŞKENT HAZIR" MESAJI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını belirtti.
Uraloğlu, şu ifadeyi kullandı:
"Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz."