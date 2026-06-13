Ankara'nın yeni havalimanı hizmete açılıyor: İsmi belli oldu

Ankara'daki Etimesgut Havalimanı yeni adıyla Ankara Havalimanı olarak 15 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açılacak.